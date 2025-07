Esses 4 cuidados simples antes de esmaltar fazem a unha durar muito mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durabilidade do esmalte não depende só da fórmula: começa no preparo da unha. E pequenos ajustes antes da esmaltação fazem toda a diferença

Clique aqui e escute a matéria

Muita gente investe em esmaltes de longa duração, top coats selantes ou técnicas de esmaltação perfeitas — e ainda assim vê o esmalte descascar em poucos dias. O motivo, quase sempre, está na etapa anterior: o preparo da unha. Antes mesmo da cor ser escolhida, alguns cuidados simples influenciam diretamente na fixação do produto.

Isso porque a unha, assim como a pele, precisa estar limpa, seca e nivelada para que o esmalte adira com firmeza e não sofra com atritos, oleosidade ou resíduos invisíveis. Essa preparação não exige mais tempo, nem produtos caros. São passos pequenos, mas que tornam a esmaltação mais eficaz — seja você adepta da unha curtinha com tons neutros ou de uma nail art elaborada em cores vibrantes.

Ao repetir esses cuidados a cada troca de esmalte, é possível perceber diferença não só na duração, mas também no acabamento: o esmalte escorre menos, mancha menos e descasca com menos facilidade. A seguir, veja os quatro cuidados mais eficazes para garantir que sua esmaltação dure mais e mantenha a aparência de unha recém-feita por mais tempo.

Leia Também Unha curtinha e bem feita: 5 estilos que mostram que simplicidade também tem força

1. Lixar a superfície da unha com leveza para nivelar a base

Não se trata de afinar a unha ou deixá-la mais fina — e sim de corrigir pequenas irregularidades. Com uma lixa polidora de grão fino, o ideal é passar suavemente pela superfície da unha para nivelar ondulações, remover camadas mortas e garantir que a base fique lisa.

Isso ajuda o esmalte a se distribuir de forma uniforme e evita que ele escorra ou acumule em certas áreas. Uma superfície bem nivelada também impede que o esmalte descasque com facilidade por fissuras invisíveis.

Leia Também As 5 cores de esmalte estão em alta em 2025 — e o que elas dizem sobre o momento

2. Remover totalmente a oleosidade natural com álcool ou removedor sem óleo

Mesmo que a unha pareça limpa, ela pode estar com resquícios de creme, hidratante ou da oleosidade natural da pele. E essa película invisível reduz drasticamente a aderência do esmalte. Após lixar e limpar a cutícula, passe um algodão com álcool 70% ou removedor de esmalte sem óleo sobre cada unha.

Isso remove qualquer vestígio de gordura e prepara a superfície para receber a base e a cor. É um passo simples que ajuda a evitar bolhas e lascas precoces.

Leia Também Francesinha repaginada: 4 variações modernas do clássico que dominam os salões

3. Aplicar uma base niveladora antes da cor escolhida

A base não é apenas um produto preparatório — ela funciona como ponte entre a unha e o esmalte. Usar uma base de qualidade ajuda a selar a superfície, reforça a aderência e impede que a pigmentação da cor manche a unha natural.

No caso de quem tem unhas com ondulações ou tendência a lascar, a base niveladora também ajuda a uniformizar o acabamento. É um produto que age silenciosamente, mas que faz diferença real na durabilidade da esmaltação.

Leia Também Unhas fortes e saudáveis: como montar uma rotina de cuidados sem gastar muito

4. Evitar molhar as mãos nos minutos seguintes à esmaltação

Mesmo após o esmalte parecer seco, ele ainda está em processo de fixação — especialmente nas camadas inferiores. Molhar as mãos logo após pintar (com água fria, por exemplo) pode causar microtrincas, enfraquecer a aderência e acelerar o desgaste.

O ideal é evitar lavar louça, tomar banho ou qualquer contato prolongado com água por pelo menos 1 hora após a finalização. Essa pausa permite que o esmalte se estabilize com mais firmeza sobre a base e a unha.