As 3 tendências de esmalte que estão em alta e funcionam mesmo em unha curta

Acabamento polido, cores estratégicas e estilo minimalista mostram que é possível acompanhar as tendências com conforto e intenção

Tendência não precisa ser sinônimo de exagero. E quando o assunto é unha, isso tem ficado cada vez mais claro. Em 2025, o foco estético migra do alongamento para o acabamento. A preferência por unhas curtas, práticas e bem feitas cresce, e com ela surge a pergunta: como adaptar as principais tendências da temporada ao formato mais contido?

A resposta passa por escolhas conscientes: cores que valorizam a estrutura da unha, texturas que criam profundidade mesmo sem extensão e técnicas que usam o menos como linguagem. Nos salões, nas redes sociais e nas prateleiras de esmaltes, três tendências vêm ganhando destaque justamente por funcionarem em unhas curtas sem abrir mão de estilo.

Elas não exigem manutenção difícil, nem adaptação radical — e ainda favorecem quem busca leveza visual e presença discreta. A seguir, veja quais são essas três tendências e por que elas fazem tanto sentido para quem aposta na unha curtinha como escolha estética e não como ausência de tempo.

1. Esmaltação espelhada em tons neutros

A esmaltação com efeito espelhado — também conhecida como "glazed" — migrou das passarelas para o cotidiano com uma proposta que une sofisticação e naturalidade. Em unhas curtas, ela ganha força ao simular profundidade com leveza. O brilho molhado e translúcido, aplicado sobre nudes rosados, beges ou leitosos, transforma a unha sem torná-la protagonista demais.

Essa tendência funciona bem em ambientes formais, combina com diferentes tons de pele e valoriza a curvatura natural da unha. Para quem gosta de uma aparência limpa, mas com acabamento de salão, o efeito espelhado entrega exatamente isso. E sem exigir nenhuma extensão.

2. Francesinha invertida ou assimétrica em cores sóbrias

A francesinha não saiu de cena — ela apenas mudou de lugar. Em vez da ponta branca tradicional, a tendência atual traz o traço fino próximo à base da unha, no formato de meia-lua, ou aposta em linhas laterais minimalistas. Em unhas curtas, esse desenho cria ilusão de alongamento e permite explorar cores mais ousadas de forma contida.

Tons como marrom, verde militar, azul acinzentado e grafite são os mais usados nesse estilo. A francesinha invertida cria um contraste visual moderno, mas que respeita a proporção da unha curta. É uma boa escolha para quem quer um toque artístico sem abandonar a estética simples.

3. Unha monocromática em tons densos e acabamento fosco

O esmalte de uma cor só voltou com força, mas agora com novas leituras. Em vez dos clássicos nude ou vermelho, a aposta está nos tons densos — como petróleo, terracota, ferrugem e vinho fechado — em acabamento fosco. Em unhas curtas, essa escolha transmite força sem agressividade, e transforma a simplicidade em intenção.

O efeito fosco evita reflexo e dá um ar aveludado ao esmalte, o que cria uma aparência mais sólida mesmo em unhas pequenas. É uma tendência que conversa com moda, com comportamento e com a estética de quem prefere comunicar sem exagerar. O impacto não está no brilho — está na firmeza da cor.