As 5 cores de esmalte estão em alta em 2025 — e o que elas dizem sobre o momento

A estética de 2025 também passa pelas mãos. Nos salões, nas farmácias e nas redes sociais, é possível perceber que o esmalte — por vezes considerado apenas um detalhe — voltou a ser expressão de estilo e linguagem visual. Se em anos anteriores as tendências foram marcadas por minimalismo extremo ou por uma explosão de nail arts com glitter e adesivos, agora há um equilíbrio que reflete o momento atual: uma busca por identidade, mas sem excessos.

As cores que dominam as mãos em 2025 não seguem um padrão único, mas há uma linha que as conecta. De um lado, tons sóbrios e elegantes, como o cinza e o azul petróleo, surgem como resposta a um contexto de instabilidade, transmitindo segurança e modernidade. De outro, cores intensas como o coral e o vermelho cereja retornam com força, como uma forma de afirmação e otimismo — principalmente entre as mais jovens, que resgataram esses tons via TikTok e Pinterest.

Abaixo, listamos as cinco cores que mais têm aparecido em tendências, vitrines e salões, acompanhadas de uma análise sobre o que cada uma delas expressa neste momento.

1. Cinza grafite

O tom acinzentado profundo, entre o concreto e o chumbo, ganhou espaço como alternativa elegante ao preto. Ele transmite sobriedade e independência, sendo muito escolhido por quem trabalha em ambientes formais ou quer reforçar uma estética mais urbana e contemporânea. Em um ano marcado por debates sobre foco e produtividade, o cinza virou o esmalte de quem busca estabilidade — e um visual menos óbvio.

2. Coral suave

O coral voltou com força em 2025, mas numa versão mais suave e aveludada do que o tom vibrante usado nos anos 2010. Ele tem aparecido tanto em unhas curtas quanto nas mais alongadas e combina com peles de diferentes tonalidades. Associado a bem-estar, otimismo e naturalidade, o coral expressa um desejo coletivo de leveza, conexão com a natureza e reencontro com o autocuidado.

3. Vermelho cereja

O tom cereja, mais fechado e sofisticado que o vermelho clássico, foi resgatado por tendências de beleza que remetem ao glamour dos anos 90 e início dos 2000. É uma cor que transita bem entre o dia e a noite, marcando presença com firmeza sem deixar de ser versátil. Escolhido por quem quer se destacar sem exageros, ele simboliza desejo, presença e uma certa nostalgia estilizada.

4. Azul petróleo

Esse azul escuro com fundo esverdeado apareceu com destaque nas semanas de moda e agora está consolidado como um dos queridinhos do ano. Transmite profundidade, criatividade e personalidade — e tem sido usado principalmente por quem busca fugir das cores básicas sem cair no brilho ou nas cores neon. É uma escolha de quem não quer parecer neutra, mas também não quer chamar atenção gratuita.

5. Rosa lavanda

O lavanda com fundo rosado apareceu discretamente no fim de 2024 e explodiu em 2025 como uma opção delicada e atual. É a cor de quem transita entre o romântico e o moderno, e reflete uma tendência de revalorização do feminino em diferentes formatos. Usado tanto em nail arts quanto em aplicações uniformes, o lavanda se tornou símbolo de frescor emocional e leveza visual.