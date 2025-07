Como adaptar as tendências de beleza de 2025 para o dia a dia real

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Minimalismo, pele com viço natural e cabelos com textura própria dominam 2025 — mas a rotina precisa caber no tempo e no bolso de cada pessoa

As tendências de beleza em 2025 sinalizam uma mudança de foco: menos sobre transformação e mais sobre expressão. O ano traz uma estética que privilegia a naturalidade, o cuidado com a pele e o uso de produtos que façam sentido na rotina diária, sem excessos.

Influenciados por movimentos como o "skin streaming" (reduzir os passos da skincare sem perder eficácia) e o "real texture" (abraçar as texturas naturais da pele e do cabelo), consumidores têm buscado adaptar o que veem nas passarelas e redes sociais a uma rotina que seja prática, acessível e compatível com o ritmo de trabalho, estudo e vida urbana.

No lugar de rotinas com sete etapas ou maquiagens que exigem iluminação profissional, entram produtos multifuncionais, texturas leves e o uso consciente do tempo e do orçamento. Isso não significa abrir mão de autocuidado, mas sim reorganizá-lo de forma estratégica: com escolhas certeiras e ajustes simples, é possível acompanhar as novidades da beleza sem sobrecarga nem frustração. A

seguir, mostramos como aplicar cinco das principais tendências de beleza de 2025 ao dia a dia real — seja com poucos minutos de manhã, uma nécessaire enxuta ou cabelos ao natural.

5 tendências de beleza de 2025

O pré-shampoo mantém a saúde e a beleza dos cabelos (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)

1. Skin streaming: menos produtos, mais resultado

A tendência valoriza uma skincare enxuta, com poucos produtos que entreguem ativos eficientes. No dia a dia, isso pode significar optar por um limpador suave, um sérum com múltiplos benefícios (como niacinamida + ácido hialurônico) e um protetor solar com cor.

A lógica é funcional: reduzir etapas sem comprometer a saúde da pele. Para quem tem pouco tempo pela manhã, isso evita acúmulo de fórmulas e agiliza a preparação da pele para o dia.

2. Beleza funcional: produtos que economizam tempo

Multifuncionalidade virou palavra de ordem. Em 2025, a tendência são produtos que unem skincare, maquiagem e proteção. Bases com ativos hidratantes, blushes cremosos que funcionam nos lábios e bochechas, ou até bastões que combinam sombra, contorno e iluminador.

Para adaptar ao cotidiano, vale priorizar itens de fácil aplicação — que dispensam pincel e entregam efeito natural mesmo com os dedos.

3. Cabelos com textura real e menos intervenção

A valorização das texturas naturais dos cabelos segue forte. Cachos, ondulados e lisos com frizz aparente são mostrados com menos edição e mais autenticidade. A adaptação prática envolve reduzir o uso de ferramentas de calor e investir em finalizadores que definem sem rigidez.

Cremes leves, óleos nutritivos e métodos de secagem ao ar livre tornam o processo mais simples e sustentável. Para quem tem a rotina corrida, adotar um corte que respeite o caimento natural pode ser o melhor atalho.

4. Maquiagem leve e com foco em viço

A estética "clean girl" evoluiu para uma maquiagem que realça — e não cobre — as características da pele. Produtos com acabamento translúcido, como balms, iluminadores em creme e bases tipo skin tint, ajudam a compor esse visual.

Para o dia a dia, a dica é escolher dois ou três itens estratégicos: corretivo leve, máscara de cílios e um produto com cor para lábios e bochechas já resolvem. A ideia é realçar o olhar e a expressão, não esconder os traços.

5. Unhas e sobrancelhas mais livres

A busca por praticidade também chegou às unhas e sobrancelhas. Os tons translúcidos e cuidados mais voltados à saúde das unhas — como bases fortalecedoras — tomam o lugar das decorações elaboradas. Já as sobrancelhas seguem com aparência natural, com fios escovados e preenchimento leve.

A manutenção caseira ganha espaço, com ferramentas simples e menos idas ao salão. Para quem prefere agilidade, apostar em produtos dois em um (como gel com cor) é uma forma prática de acompanhar a tendência.