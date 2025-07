Skincare: marcas nacionais que entregam ativos de alta performance

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Produtos acessíveis com vitamina C, ácido salicílico, niacinamida e outros ingredientes potentes mostram que cuidar da pele não precisa ser caro

O mercado de cuidados com a pele no Brasil vive uma expansão que vai além do boom nas redes sociais. Consumidores mais informados passaram a buscar produtos com fórmulas eficientes e ingredientes que atendam às necessidades reais da pele — e não apenas promessas genéricas. Diante disso, marcas nacionais têm investido em linhas com ativos de alta performance e preços mais acessíveis, sem abrir mão de testes dermatológicos, formulações seguras e resultados visíveis.

A crescente demanda também reflete um movimento de democratização do skincare, em que produtos com ácido salicílico, vitamina C, niacinamida e outros ingredientes antes restritos às prateleiras das dermocosméticas mais caras agora chegam às farmácias e e-commerces por valores na faixa de R$ 50.

Além do preço, outro atrativo dessas marcas está na transparência com os consumidores: as embalagens detalham a concentração dos ativos, as indicações de uso são mais claras e muitos produtos têm rotulagem cruelty-free e sem ingredientes controversos, como parabenos ou fragrâncias em excesso. A seguir, selecionamos cinco opções com excelente custo-benefício para quem quer iniciar ou manter uma rotina de cuidados eficaz sem comprometer o orçamento.

Ativos de alta performance para Skincare

1. Sallve – Tônico Renovador

Com fórmula que combina AHA, BHA e PHA, o tônico da Sallve ajuda a promover uma esfoliação química suave, reduzindo a aparência de poros, controlando a oleosidade e uniformizando a textura da pele. Mesmo em versão menor, o produto rende bem e atende peles oleosas, mistas e acneicas com eficácia. O diferencial é a presença de ativos em concentrações bem equilibradas, como 4,7% de ácido lático, 2% de niacinamida e 1% de ácido salicílico.

2. Tracta – Sérum de Vitamina C 10%

A Tracta entrega um sérum antioxidante com vitamina C pura a 10%, que ajuda a iluminar a pele, suavizar marcas e prevenir sinais do tempo. A textura leve facilita a absorção e o uso diário, inclusive em peles sensíveis. É uma opção viável para quem busca os efeitos mais clássicos da vitamina C sem gastar três dígitos.

3. Principia – Niacinamida 10% + Zinco 1%

A proposta da Principia é clara: fórmulas minimalistas, com alta concentração de ativos e preços fixos. Esse sérum combina dois ingredientes eficazes para controle de oleosidade, poros dilatados e manchas leves. A textura é aquosa, não pesa na pele e pode ser usada tanto de manhã quanto à noite. Além disso, a marca adota frascos de vidro, design funcional e comunicação direta com o consumidor.

4. Needs – Gel de Limpeza Facial Antioleosidade

Marca própria da Droga Raia e Drogasil, a Needs tem se destacado entre os produtos de entrada em skincare. Este gel de limpeza contém ácido salicílico e extrato de hamamélis, dois ingredientes que ajudam a reduzir oleosidade e prevenir acne. O custo-benefício é um dos melhores do mercado, especialmente pelo rendimento e embalagem com boa durabilidade.

5. Vizzela – Hidratante Facial com Ácido Hialurônico

Voltado para quem busca hidratação sem pesar, o hidratante facial da Vizzela traz ácido hialurônico e pantenol, promovendo equilíbrio e viço. A fórmula é livre de óleo, vegana e cruelty-free, ideal para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. O sensorial suave e a rápida absorção tornam o uso agradável e compatível com o clima brasileiro.