5 cortes de cabelo médio que rejuvenescem mulheres com mais de 50 anos

Escolher o corte certo faz toda a diferença no visual, especialmente após os 50 anos. Os cabelos médios se tornaram os queridinhos das mulheres maduras por oferecerem leveza, movimento e elegância sem abrir mão da praticidade.

Versáteis e modernos, os cortes de cabelo médio ajudam a realçar os traços do rosto, disfarçar sinais do tempo e garantir um ar mais jovial.

A seguir, veja cinco estilos que estão em alta nos salões e são perfeitos para quem busca um visual renovado.

1. Long bob com pontas levemente repicadas

O long bob é um clássico moderno que continua em alta. Com comprimento na altura dos ombros e pontas levemente repicadas, ele cria um efeito de volume e movimento. O corte valoriza o pescoço e afina o rosto, trazendo um toque de sofisticação e juventude.

2. Shaggy hair com camadas suaves

Inspirado nos anos 70, o shaggy hair voltou com força total. O corte é todo feito em camadas desconectadas, com volume no topo e pontas desfiadas. Ideal para cabelos médios, ele suaviza as linhas do rosto e deixa o visual mais leve e despojado.

3. Corte médio com franja cortina

A franja cortina é perfeita para quem quer disfarçar linhas de expressão na testa sem comprometer a leveza dos fios. Combinada a um comprimento médio, ela emoldura o rosto e deixa o visual mais harmônico. É uma ótima escolha para quem busca uma transformação discreta, mas impactante.

4. Corte reto com pontas arredondadas

Quem prefere um visual mais clássico pode apostar no corte reto, mas com pontas levemente arredondadas. Esse estilo é ideal para dar estrutura aos fios e garantir um caimento elegante. Se combinado com escova ou babyliss suave, ganha ainda mais charme.

5. Corte em camadas com volume controlado

As camadas são grandes aliadas de quem quer dar leveza ao cabelo sem perder comprimento. Quando aplicadas em fios médios, ajudam a distribuir o volume de forma equilibrada, deixando o rosto mais em evidência e suavizando traços marcantes.

