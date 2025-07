Cabelos quebrando com facilidade? 4 formas de fortalecer os fios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A quebra capilar acontece quando o cabelo se parte ao longo do comprimento, geralmente por fragilidade, falta de nutrientes ou agressões externas

Notar fios quebrados espalhados pela roupa ou perceber o cabelo mais ralo e sem movimento é um sinal claro de alerta.

A quebra capilar vai além da queda natural dos fios — acontece quando o cabelo se parte ao longo do comprimento, geralmente por fragilidade, falta de nutrientes ou agressões externas.

A boa notícia é que, com alguns cuidados específicos, dá para recuperar a saúde e a força dos fios.

Veja abaixo 4 formas simples e eficazes de combater a quebra capilar e manter o cabelo mais resistente.

1. Invista em hidratação e nutrição frequentes



Um dos maiores motivos para o cabelo quebrar é o ressecamento. Sem água e lipídios suficientes, o fio perde elasticidade e se parte facilmente.

Inclua máscaras hidratantes e nutritivas no seu cronograma capilar pelo menos duas vezes por semana, preferindo produtos ricos em óleos vegetais, pantenol e manteigas.

2. Reduza o uso excessivo de calor



Chapinha, babyliss e secador muito quente abrem a cutícula do fio, danificando a estrutura interna.

Sempre aplique protetor térmico antes e ajuste a temperatura para o modo morno. Além disso, dê intervalos sem usar calor para o cabelo se recuperar.

3. Cuide da alimentação



Fios fortes começam de dentro para fora. Proteínas, ferro, zinco, vitaminas do complexo B e ômega 3 são essenciais para o crescimento saudável e para evitar fios finos e quebradiços.

Aposte em carnes magras, ovos, legumes, verduras escuras e castanhas. Se necessário, consulte um nutricionista ou dermatologista para avaliar a necessidade de suplementação.

4. Seja delicada ao desembaraçar



Pentear o cabelo de forma brusca, especialmente quando molhado, é um convite para a quebra.

Use pente de dentes largos ou escovas próprias para desembaraçar, começando pelas pontas e subindo com calma até a raiz. Se possível, use leave-in ou creme para pentear para facilitar.