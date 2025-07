9 cortes de cabelo que rejuvenescem mulheres com mais de 40 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um corte de cabelo bem escolhido tem o poder de transformar a imagem e destacar a beleza em qualquer fase da vida.

Para mulheres com mais de 40 anos, é possível apostar em estilos que combinam leveza, movimento e praticidade, sem abrir mão do charme e da elegância.

Com opções que vão do pixie moderno ao long bob com camadas, esses cortes ajudam a valorizar os traços, disfarçar linhas de expressão e criar um visual atual.

Veja a seguir 9 sugestões que rejuvenescem e trazem frescor ao visual.

Bob curto texturizado

Ideal para quem tem cabelos finos ou grisalhos, esse corte adiciona volume na altura do maxilar, realçando as maçãs do rosto. De fácil manutenção, oferece um visual elegante e jovial.

Long bob com camadas suaves

O clássico long bob, ou “lob”, fica logo acima dos ombros e ganha leveza com camadas suaves. Ele destaca o pescoço e o contorno facial, além de permitir estilizações com ondas naturais.

Pixie texturizado

Moderno e ousado, o pixie cut valoriza o olhar e proporciona praticidade. É uma ótima escolha para quem busca um visual que transmite autoconfiança e frescor.

Shag entre os ombros e a clavícula

Com camadas irregulares, franja leve e visual despojado, o shag hair tem toque boho e confere movimento aos fios. Ótimo para suavizar traços marcantes do rosto.

Franja cortina com comprimento médio

A franja cortina suaviza a testa e destaca as maçãs do rosto. Combinada com cabelos médios, cria um visual equilibrado, leve e fácil de manter.

Corte cowgirl

Inspirado no estilo country, o corte cowgirl traz camadas desconectadas e efeito messy. É versátil e indicado para quem deseja volume e frescor no visual.

Corte longo em camadas

Perfeito para quem prefere manter os fios longos ou médios. As camadas longas trazem leveza, suavizam as linhas de expressão e deixam o visual mais fluido.

Bob assimétrico

Com um lado levemente mais longo que o outro, o bob assimétrico é sofisticado e moderno. Ele ajuda a afinar o rosto e adiciona um toque de ousadia com elegância.

5 cortes de cabelo que realçam a beleza e rejuvenescem as mulheres

Corte borboleta

Inspirado nas asas de uma borboleta, esse corte possui camadas gradativas que emolduram o rosto. Indicado para fios na altura dos ombros ou mais longos, valoriza a textura natural.