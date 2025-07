5 perfumes nacionais que têm cheiro de sofisticação sem custar uma fortuna

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ideia de que sofisticação está sempre atrelada a perfumes importados de alto custo não se sustenta diante da variedade e da qualidade que a perfumaria nacional vem entregando nos últimos anos. Marcas como O Boticário, Natura, Eudora e outras brasileiras têm investido em fórmulas com matérias-primas nobres, construções olfativas elegantes e frascos que poderiam estar facilmente em vitrines internacionais — tudo isso com valores mais acessíveis ao público brasileiro.

Mas o que faz um perfume parecer sofisticado? Em geral, é a combinação de notas refinadas (como madeiras secas, âmbar, musk, florais encorpados), boa evolução na pele, e uma identidade clara — seja ela mais discreta e confortável, seja mais intensa e envolvente.

O importante é que o perfume se apresente com equilíbrio, sem exageros, com acabamento olfativo que passa a impressão de cuidado e presença. A seguir, reunimos cinco opções nacionais que entregam exatamente isso: perfumes que têm cheiro de elegância e maturidade, sem exigir um investimento alto.

Perfumes que entregam sofisticação

Imagem do perfume Lily Le Parfum - Divulgação/O Boticário

1. Lily Lumière (O Boticário)

Com uma proposta floral mais luminosa que os outros da linha Lily, essa versão aposta no frescor das flores brancas combinado ao conforto do musk e da baunilha leve. O resultado é uma fragrância que transmite leveza e elegância ao mesmo tempo. Ideal para quem quer parecer bem resolvida, mas com um toque acessível. A assinatura da linha continua presente, mas aqui com mais transparência e brilho — sem pesar.

2. Essencial Oud Vanilla (Natura)

Esse perfume traz uma combinação de oud com baunilha em equilíbrio: o lado amadeirado não domina, e o adocicado não é infantil. A fragrância evolui bem na pele e projeta presença com sobriedade. O frasco escuro, a textura da fragrância e o acabamento ambarado criam uma identidade de perfume maduro e marcante — ideal para noites e ocasiões em que você quer se destacar com elegância.

3. O.U.i Je Suis L’Infini

Com saída frutada leve, corpo floral refinado e um fundo com patchouli e musk, esse perfume da O.U.i Paris aposta numa construção olfativa que lembra fragrâncias francesas contemporâneas. O aroma transmite sofisticação limpa, uma elegância que não precisa ser intensa para ser notada. Funciona bem tanto no ambiente de trabalho quanto em jantares ou encontros mais formais.

4. Eudora Impression Audaz

Inspirado na força silenciosa de quem se impõe com gestos, não com palavras, o Impression Audaz combina notas de couro, especiarias e madeiras escuras. A evolução é bem estruturada, o perfume tem presença, mas não invade. É uma boa opção para quem gosta de perfumes masculinos sofisticados com perfil mais seco, ideal para eventos noturnos, reuniões importantes ou ambientes em que a imagem importa.

5. Quasar Brave (O Boticário)

Apesar de ser mais acessível e com proposta jovem, o Quasar Brave surpreende com notas que simulam couro, sálvia e madeiras, criando um perfume com personalidade firme. Ele não tenta parecer importado, mas entrega um resultado que foge do comum — e por isso, transmite autenticidade. Ótima escolha para quem quer algo elegante no dia a dia, sem soar genérico ou óbvio.