5 perfumes para quem quer impressionar no primeiro encontro sem parecer forçado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro encontro carrega muitas expectativas — e o perfume certo pode dizer muito sem precisar de uma palavra. Escolher a fragrância adequada não é apenas uma questão de gosto pessoal, mas também de equilíbrio: é importante causar uma boa impressão sem parecer que se tentou demais.

Perfumes com projeção moderada e construção olfativa envolvente cumprem esse papel com precisão. Eles marcam presença de forma sutil, criando um rastro agradável e memorável, sem invadir o espaço do outro.

A chave está em encontrar fragrâncias que tenham identidade, mas saibam respeitar o ambiente e o momento. Notas como âmbar, florais transparentes, madeiras limpas, musk e toques frutados sofisticados costumam funcionar bem para encontros — são acessíveis ao olfato, despertam sensações de conforto ou curiosidade, mas não competem com a conversa.

A seguir, selecionamos cinco perfumes nacionais que cumprem esse papel com equilíbrio: são elegantes, agradáveis e deixam espaço para que você — e não apenas o cheiro — seja lembrado depois.

Perfumes para impressionar no primeiro encontro

Perfume feminino - iStock

1. Floratta Fleur d’Éclipse (O Boticário)

Com notas florais, musk e um toque ambarado, esse perfume transmite leveza e feminilidade sem soar excessivamente romântico. É uma fragrância que se aproxima sem impor, e que tende a agradar mesmo quem não está acostumado com perfumes florais. Ideal para jantares, cafés ou passeios diurnos, tem um lado envolvente, mas limpo, que acompanha bem o ritmo de uma conversa inicial.

Leia Também Como o TikTok está mudando a forma como mulheres escolhem perfumes, maquiagens e cremes de tratamento

2. Essencial Exclusivo Masculino (Natura)

Esse amadeirado especiado combina presença com elegância discreta. As notas de pimenta, cardamomo e patchouli são equilibradas por um fundo mais confortável e quente, que fica na pele com uma assinatura sutil. Não grita por atenção, mas cria uma impressão de sofisticação sem esforço — o tipo de perfume que convida à aproximação.

3. O.U.i Je Suis L’Air

Com notas frutadas, florais leves e musk, essa fragrância feminina lembra a sensação de frescor depois do banho, mas com um fundo sofisticado. Funciona bem para encontros ao ar livre, como parques ou fins de tarde, em que o objetivo é parecer natural, acessível e interessante ao mesmo tempo. Tem cheiro de alguém que cuida de si sem querer parecer perfeita.

Leia Também Como adaptar as tendências de beleza de 2025 para o dia a dia real

4. Malbec X (O Boticário)

Esse flanker da linha Malbec aposta em notas de couro, âmbar e madeira, mas suavizadas por uma saída mais fresca e moderna. É um perfume que transmite maturidade e segurança, sem cair na rigidez de composições mais densas. Combina com jantares e ambientes fechados, em que o ar condicionado ajuda a preservar a estrutura sem intensificá-la demais.

Leia Também Skincare: marcas nacionais que entregam ativos de alta performance

5. Lily Lumière (O Boticário)

Inspirado na luz do entardecer, essa versão do Lily traz um floral mais radiante e menos denso que os demais da linha. Ideal para quem quer manter a aura elegante, mas com um toque mais solar e acessível. Funciona bem em situações mais casuais, mas mantém a assinatura refinada da linha Lily, ideal para quem quer ser lembrada com leveza e autenticidade.