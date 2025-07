Unhas fortes e saudáveis: como montar uma rotina de cuidados sem gastar muito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Hidratação, fortalecimento e atenção aos hábitos diários ajudam a manter unhas resistentes e bem cuidadas mesmo com produtos acessíveis

Clique aqui e escute a matéria

Cuidar das unhas vai além da estética: unhas frágeis, quebradiças ou manchadas podem ser reflexo de hábitos inadequados, falta de hidratação ou até carência de nutrientes. Embora muita gente associe o fortalecimento das unhas ao uso de esmaltes caros, tratamentos profissionais ou visitas frequentes ao salão, é possível montar uma rotina eficaz de cuidados com itens simples e acessíveis.

A chave está na consistência, na atenção aos detalhes do dia a dia e no uso correto dos produtos disponíveis. Com a rotina acelerada, muitas pessoas acabam negligenciando etapas importantes, como a hidratação das cutículas, o uso de base fortalecedora e o cuidado ao remover esmaltes.

Outras práticas, como lavar louça sem luvas, tirar esmalte com acetona em excesso ou usar as unhas como ferramenta, podem comprometer sua saúde e dificultar o crescimento. Além disso, fatores como mudanças hormonais, alimentação pobre em vitaminas e exposição constante à água ou produtos de limpeza impactam diretamente na estrutura da unha.

A boa notícia é que pequenos ajustes podem fazer diferença significativa. Incluir óleos nutritivos, bases enriquecidas com ativos como queratina e cálcio, e até evitar lixamentos excessivos ou polimentos frequentes já contribui para melhorar a aparência e a resistência das unhas. A seguir, listamos etapas simples e produtos acessíveis que ajudam a construir uma rotina de cuidado eficaz, com foco em unhas mais fortes e saudáveis.

Dicas de como cuidar das unhas

Unha com nail arte de estrela. - Instagram: @poshmegsnails/Reprodução

Hidratação diária das cutículas

As cutículas protegem a matriz da unha contra infecções. Hidratar essa região diariamente com óleo de amêndoas, manteiga de karité ou vaselina ajuda a manter a barreira protetora intacta. Óleos multifuncionais, muitas vezes usados no cabelo ou corpo, também podem ser aplicados nessa área.

Leia Também Francesinha repaginada: 4 variações modernas do clássico que dominam os salões

Uso regular de base fortalecedora

Bases com ativos como biotina, queratina, pantotenato de cálcio e vitamina E contribuem para unhas mais resistentes. A aplicação regular — mesmo nos intervalos entre esmaltações — evita quebras e ajuda no crescimento. No mercado nacional, há boas opções com preços abaixo de R$ 20.

Evitar acetona com frequência

Acetonas removem a oleosidade natural das unhas, o que favorece o ressecamento e as rachaduras. Optar por removedores sem acetona é uma alternativa menos agressiva, especialmente para quem faz as unhas com frequência.

Leia Também As 5 cores de esmalte estão em alta em 2025 — e o que elas dizem sobre o momento

Alimentação e suplementação

Vitaminas do complexo B, ferro e zinco são importantes para a formação da queratina. Embora cosméticos ajudem, a saúde da unha começa de dentro para fora. Quando necessário, a suplementação pode ser indicada por um profissional de saúde, mas ajustes simples na dieta já contribuem com bons resultados.

Proteção no dia a dia

O uso de luvas para tarefas domésticas e o cuidado ao digitar ou manusear objetos evita danos mecânicos às unhas. Esses pequenos gestos reduzem quebras e minimizam o desgaste da camada superficial.