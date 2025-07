Francesinha repaginada: 4 variações modernas do clássico que dominam os salões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O estilo de unha conhecido como francesinha atravessa décadas como um dos mais reconhecidos e solicitados nos salões. Criada nos anos 1970 e popularizada nos anos 1990 como sinônimo de elegância minimalista, a combinação de base rosada ou translúcida com pontas brancas se tornou referência de sofisticação.

Nos últimos anos, no entanto, a francesinha deixou de ser apenas um padrão clássico. Tendências contemporâneas têm reformulado o visual tradicional com novos contornos, cores vibrantes e aplicação de técnicas que dialogam com outras estéticas em alta, como o minimalismo gráfico, o uso de transparências e até o efeito degradê.

Nas redes sociais e nos salões, é cada vez mais comum ver releituras da nail art francesa que mantêm o espírito do original, mas com liberdade para experimentar. A base já não precisa ser rosada, e as pontas não precisam seguir um único tom. Há francesinhas com glitter, metalizadas, coloridas, diagonais e até com traços geométricos.

A proposta deixa de ser apenas sobre delicadeza e passa a dialogar com personalidade, estilo individual e composição visual. A seguir, apresentamos quatro variações que vêm ganhando espaço e se tornando escolha frequente entre quem quer renovar o visual sem abrir mão do acabamento bem-feito da técnica original.

4 variações da Francesinha

1. Francesinha invertida

Em vez do traço branco nas pontas, essa versão propõe o destaque na base da unha, próximo à cutícula. A técnica valoriza o contorno inferior e cria um efeito visual interessante, especialmente quando combinada com tons metálicos ou contrastantes. Funciona tanto em unhas curtas quanto longas e é uma opção moderna que chama atenção sem ser extravagante.

2. Francesinha colorida

Aqui, a base continua neutra, mas a ponta ganha cores vivas como azul, verde, laranja ou rosa. A proposta mantém a estrutura clássica, mas rompe com o branco tradicional, permitindo mais criatividade. Essa versão é bastante popular entre quem quer uma unha versátil, que transita entre ocasiões formais e casuais com um toque de frescor.

3. Francesinha diagonal

Ao invés da linha horizontal na ponta da unha, essa versão cria o contorno na diagonal, dando movimento ao desenho. É uma variação sutil que causa impacto visual, especialmente em unhas ovais ou amendoadas. A escolha dos tons pode seguir a cartela tradicional ou brincar com metálicos e opacos, dependendo da proposta desejada.

4. Francesinha com contorno duplo

Nesta técnica, além da ponta colorida, é feito um segundo traço — normalmente mais fino — na borda inferior ou no centro da unha. Esse duplo contorno pode ser da mesma cor ou de tom contrastante, criando uma composição mais gráfica e marcante. A ideia é transformar a francesinha em um desenho mais elaborado, sem perder a elegância que caracteriza o estilo original.