Esse tipo de acabamento virou o mais pedido por quem quer unha com aparência polida

Com estética discreta e aparência de limpeza, acabamento translúcido com brilho leve domina pedidos de quem busca unha natural, mas bem cuidada

A ideia de unha perfeita passou por transformações nos últimos anos. Se antes alongamentos exuberantes e nail arts elaboradas dominavam o imaginário das tendências, agora o que mais se observa nos salões e redes sociais é um movimento de retorno à simplicidade bem executada. E nessa onda, um tipo de acabamento tem se destacado: a unha polida, com brilho espelhado, cobertura translúcida e aparência de vidro limpo.

É o famoso efeito “glazed” — que começou a circular timidamente entre celebridades e hoje já é um dos mais pedidos entre quem prefere elegância discreta. O efeito polido não chama atenção pela cor, e sim pela textura e pela luz. Ele não entrega cor chapada, nem acabamento opaco. O que se vê é uma camada fina e bem aplicada que respeita o tom natural da unha, mas o realça com sofisticação.

O resultado é uma estética que remete a autocuidado, limpeza e leveza — algo que vai além da moda e toca o comportamento de quem quer estar bem sem esforço aparente. A seguir, veja por que esse acabamento ganhou espaço e como ele está sendo usado para criar uma imagem de cuidado contínuo e refinamento silencioso.

A preferência por brilho sem excesso

O brilho do acabamento polido não é o mesmo dos esmaltes cintilantes ou metalizados. Ele é leve, quase úmido, como se a unha tivesse acabado de ser hidratada. É por isso que o termo “glazed” — que remete a uma camada vitrificada — ganhou tanto espaço. Ele simula uma superfície bem tratada, como pele fresca ou vidro limpo, e cria uma sensação visual de saúde. É a tradução estética do “bem cuidado sem exagero”.

Nos salões, esse tipo de esmaltação é feita com tons como rosa translúcido, nude leitoso, branco levemente transparente e até esmalte transparente puro, seguido de finalizador gloss. O resultado é uma unha com brilho leve, sem relevo, que combina com qualquer tom de pele e com qualquer ocasião.

Um acabamento que combina com todas as fases

O acabamento polido funciona tanto em unhas longas quanto curtinhas. Em formatos quadrados, ovais ou amendoados, ele valoriza a base natural da unha sem a necessidade de moldes ou alongamentos. Também é um tipo de esmaltação que envelhece bem: mesmo com o crescimento da unha, ele não evidencia falhas nem exige retoque imediato.

Isso faz com que o estilo seja a escolha preferida de quem precisa manter as mãos sempre apresentáveis, mas não tem tempo para manutenções frequentes. É também a preferência de quem trabalha em ambientes formais, usa looks neutros ou aposta em uma estética minimalista no geral. Em um tempo em que a aparência de leveza pesa mais que o excesso de informação, esse tipo de acabamento comunica exatamente isso.

Mais do que tendência: uma assinatura visual de autocuidado

Em um momento em que o excesso perdeu força e o cuidado silencioso voltou a ser valorizado, a unha com acabamento polido representa mais do que uma escolha de beleza. Ela virou uma assinatura. Um detalhe que revela uma rotina bem pensada, sem precisar de muito para se destacar. É o tipo de detalhe que comunica organização, constância e equilíbrio.

Para quem prefere investir em aparência natural sem abrir mão de presença visual, essa esmaltação entrega exatamente o que propõe: sutileza com intenção. E por isso mesmo, virou tendência — não por ser novidade, mas por traduzir uma estética que voltou a fazer sentido.