Zé Felipe compartilha frase sobre lealdade familiar e provoca reações nas redes

Zé Felipe movimentou as redes sociais neste fim de semana ao publicar uma frase impactante sobre família em seus stories do Instagram.

A mensagem veio à tona menos de dois meses após o anúncio do fim de seu casamento com Virginia Fonseca e foi rapidamente interpretada por muitos seguidores como uma possível indireta.

Indireta para Virginia?

A publicação trazia uma imagem da série britânica Peaky Blinders com a frase: "Família é quem sangra com você. O resto é plateia." Sem citar nomes, o cantor gerou especulações nos comentários, principalmente pela relação de sua irmã Monyque Isabella com a ex-cunhada.

A jovem tem aparecido com frequência ao lado de Virginia, inclusive em viagens, o que levou internautas a apontarem um possível alvo da mensagem: "Isso foi indireta pra irmã dele", escreveu um usuário, conforme compartilhado pelo portal Terra.

Desde a separação, Zé Felipe segue morando no mesmo condomínio que Virginia, em Goiânia, a poucos metros da casa onde vivem os filhos do casal: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses. O cantor teria se mudado para uma nova casa nas redondezas justamente para estar mais próximo das crianças.

Enquanto cumpre sua agenda de shows, Zé tem passado menos tempo com os filhos, que estão com a mãe em Mangaratiba (RJ). Questionada nas redes sobre o comportamento do filho, Poliana Rocha, mãe do cantor, defendeu: "Desconheço alguém igual".

A repercussão da frase continua rendendo comentários entre fãs e curiosos, especialmente por reforçar o clima delicado no entorno familiar desde a separação. Virginia, por sua vez, também já usou as redes para afirmar que, mesmo separados, os dois seguem comprometidos com o bem-estar dos filhos.