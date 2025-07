2 simpatias poderosas para esquentar o romance

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está sentindo que o clima no relacionamento está frio? Existem algumas simpatias maravilhosas que podem ajudar a esquentar as coisas com o parceiro!

A rotina e o dia a dia pode acabar esfriando o relacionamento amoroso.

Aquela paixão inicial, que fazia o coração bater mais forte, pode parecer distante.

Se o seu romance precisa de uma dose extra de calor e intensidade, algumas simpatias podem te ajudar.

Nesta matéria, vamos apresentar dois rituais simples e poderosos para esquentar o relacionamento. Veja agora!

Simpatias para esquentar o romance

Segundo o João Bidu, essas são as melhores simpatias para que os sentimentos fervam no relacionamento.

Imagem ilustrativa de um casal! - Reprodução/ iStock

1. Simpatia para ter mais fogo na cama

Primeiro, coloque um punhado de amendoim em uma panela e frite.

Logo em seguida, jogue um pouco de mel sobre eles, junto com duas pitadas de sal e duas de cravo moído.

Por fim, faça o seu parceiro comer os amendoins aos poucos. Potencialize este ritual dando uma taça de vinho tinto para ele.

2. Simpatia para reacender a paixão

Comece pegando duas pimentas vermelhas e coloque em um prato. Em seguida, adicione duas colheres de sopa de mel.

Faça dois corações em um papel vermelho e escreva neles seu nome e o nome da pessoa amada.

Coloque o papel no prato, no meio do mel e da pimenta e mantenha no mesmo local por sete dias.

Durante essa semana, faça seus pedidos para esquentar o romance, enquanto segura esse prato, preferencialmente antes de dormir.

É importante deixar o prato escondido enquanto durar o tempo da simpatia.

Por fim, no dia seguinte, jogue tudo fora. O prato pode ser lavado e reutilizado.