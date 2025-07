Bia Miranda choca internet com resposta para pedido de perdão da mãe; veja o que ela disse!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Na última terça-feira (22/07), durante participação no Link Podcast, Jenny Miranda, mãe da influenciadora Bia Miranda, fez um pedido público de perdão à filha.

Em resposta, Bia não poupou palavras e abriu o jogo sobre acusações antigas.

Bia Miranda responde pedido de perdão da mãe

Bia iniciou sua fala relembrando um episódio delicado: "Ué, não era eu que tinha transado com meu padrasto? Você não me acusou disso? Sendo que eu tinha 12 anos. Como eu iria fazer um bagulho desse?"

Apesar da contundência, a jovem de 21 anos afirmou ter perdoado a mãe, mas deixou claro que não deseja reaproximação:

"Sempre falei, o perdão tá aí e já foi perdoada, e não preciso te falar isso, Deus já sabe. Mas aproximação eu não quero." Bia Miranda

O que Jenny Miranda disse no pedido de perdão?

Durante o podcast, Jenny se emocionou e pediu perdão à filha pelas atitudes do passado: "Eu não vou te chamar de Bia, porque Bia Miranda é um personagem. Eu vou te chamar de Anna Beatryz, que é a minha filha, quem eu gerei. Anna Beatryz, olhe para dentro de si, das suas raízes, de onde você veio, como você foi criada, com todo amor e carinho. Só eu e Deus sabemos, e as pessoas que conviveram com a gente"

Ela pediu que a filha olhasse para dentro de si e considerasse a história delas. "Se eu te fiz algo, te repreendi, te machuquei de alguma forma, porque eu não sou perfeita e não vi, te peço perdão."

Jenny também expressou desejo de reconstruir a relação, sem interesse em dinheiro ou fama, mas para estar próxima da filha e netos. "Eu quero ter você na minha vida. Esquece o passado, passou... Eu quero os meus netos na minha vida, quero poder te ajudar."