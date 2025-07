"Não é bandido": Noiva de Oruam sai em defesa do rapper após prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fernanda Valença, noiva do rapper, publicou o texto nas redes sociais em defesa do cantor e da integridade de Oruam; veja os detalhes.

Na última terça-feira (22), Oruam se entregou à Polícia Civil após ter a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro.

Investigado por desacato, lesão corporal e suposto envolvimento com facções criminosas, o cantor deixou sua casa no bairro do Joá, zona oeste da capital fluminense, depois que o local foi alvo de uma operação da Polícia Civil, que buscava um menor infrator.

Mauro, nome de batismo de Oruam, registrou o momento nas redes sociais. Após a entrega, sua noiva, Fernanda Valença, saiu em defesa dele.

"Eu te amo, eu estou com você e por você, meu amor, para tudo! Até nesses momentos você quer fazer bobeira para ninguém chorar, mas não tem como. Eu te amo!! Nós, que te amamos, não falamos nada que seja para o seu mal; nós queremos sempre o teu bem e proteger você."

Ela também fez questão de afirmar que Oruam não é criminoso e que segue orando por ele:

"Oro a Deus para que Ele preencha seu coração e sua mente, que tome a frente de qualquer armadilha que estiver pelo seu caminho, pois somente Deus tem autoridade sobre tudo. Você não é bandido. Mauro não é bandido!"

Confira o texto na íntegra: