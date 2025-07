Wanessa Camargo faz confissão sobre gastos do passado: "Me arrependo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gastadeira? Parece que, no passado, sim!

A cantora Wanessa Camargo revelou que não soube administrar bem o dinheiro que ganhou quando era adolescente.

Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, ela contou que, por viver com os pais e não ter despesas, gastava de forma impulsiva com viagens, roupas caras, festas e mimos.

Sem noção de planejamento, Wanessa lamenta não ter guardado parte do que ganhava. Hoje, ela afirma adotar uma relação mais consciente com as finanças, equilibrando responsabilidade e prazer.

"Com 18 anos, a gente não tem ideia do futuro. Me arrependo de não ter aprendido a guardar pelo menos 20% do que ganhava", declarou, segundo o portal Terra.

"Agora estou mais séria. Me divirto com responsabilidade. E é até melhor, porque a gente sabe se divertir direito mesmo", completou a artista.

Filha do cantor sertanejo Zezé di Camargo, Wanessa lançou seu primeiro disco em 2000, quando tinha apenas 16 anos.

Durante a carreira, emplacou músicas de sucesso, como "O Amor Não Deixa" e "Não Resisto a Nós Dois".