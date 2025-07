Oruam foi preso? Rapper tem prisão preventiva decretada por suspeita de proteger foragido e incitar ataques a policiais no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O artista voltou a ser alvo da Polícia Civil após um episódio de confronto com agentes no bairro do Joá, zona oeste da capital, na segunda-feira (21)

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, nesta terça-feira (22), a prisão preventiva do rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno.

O artista voltou a ser alvo da Polícia Civil após um episódio de confronto com agentes no bairro do Joá, zona oeste da capital, na noite da última segunda-feira (21).

Segundo a investigação, o cantor teria escondido em sua residência um adolescente de 17 anos conhecido como Menor Piu, foragido da Justiça e suspeito de envolvimento em uma série de roubos de veículos.

O jovem também seria apontado como segurança de Doca, considerado um dos chefes do tráfico de drogas no Complexo da Penha e integrante da facção Comando Vermelho.

Durante a operação policial, Oruam teria publicado mensagens nas redes sociais incentivando apoiadores a se dirigirem ao local: "Quem tiver de moto brota no Joá", escreveu em um dos posts.

Após a apreensão do menor, o grupo que acompanhava o artista teria reagido atirando pedras contra os agentes, resultando em ferimentos em um policial.

A Polícia Civil informou que, durante a confusão, um dos envolvidos correu para dentro da casa de Oruam, o que motivou a entrada dos agentes no imóvel.

O rapper foi autuado em flagrante por desacato, lesão corporal e associação ao tráfico de drogas. Ele e outros suspeitos fugiram do local e, de acordo com a corporação, continuaram fazendo ameaças pelas redes sociais.

Prisão

Essa é a segunda vez, em menos de seis meses, que uma pessoa ligada ao Comando Vermelho é encontrada na residência do cantor.

Em fevereiro, Oruam já havia sido detido sob acusação de favorecimento pessoal. Até o momento, a defesa do artista não se pronunciou oficialmente sobre o caso, e não há confirmação de eventual indiciamento formal.

Quem é Oruam?



Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos líderes históricos da facção Comando Vermelho, atualmente preso em uma penitenciária federal.

Com milhões de visualizações nas plataformas de streaming, o rapper vinha se destacando na cena do trap e do rap nacional.