Ex-namorado se despede de Preta Gil com carta emocionante após morte da cantora

Preta Gil faleceu aos 50 anos, no último domingo (20), em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra um câncer colorretal.

A artista, filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, lutava contra a doença desde janeiro de 2023. A morte aconteceu após ela passar mal a caminho do aeroporto, onde pegaria um voo de volta ao Brasil.

Apesar de enfrentar um quadro delicado, Preta nunca perdeu o otimismo. “Vou voltar curada, se Deus quiser”, disse antes de deixar o país. Infelizmente, não houve tempo para que isso se concretizasse.

Homenagem de Danrlei Orrico

O cantor Danrlei Orrico, conhecido como “O Kannalha”, usou as redes sociais para se despedir de forma emocionada da artista com quem mantinha um relacionamento desde o início de 2024.

Em uma carta aberta nas redes sociais, ele compartilhou sentimentos de amor, gratidão e dor:

“Preta, sei que você partiu, mas está difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na Terra”, escreveu. Danrlei Orrico

Na mensagem, Danrlei ainda aproveitou para destacar a importância de Preta em sua vida:

“A vida juntou a gente de uma forma tão divina e especial. Nossa conexão veio para curar dores, trazer esperança e proporcionar grandes momentos de amor, felicidade e carinho. Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir viver intensamente e me mostrou, na prática, como se faz.”

O cantor também falou sobre a força da artista diante da luta contra o câncer:

“Em momento nenhum você abaixou a cabeça ou deixou faltar força, fé e coragem para viver. Para sempre, meu sol. TE AMO!”

Uma publicação compartilhada por Danrlei Orrico (@okanalha_oficial)

Corpo será repatriado

Gilberto Gil confirmou que está cuidando da repatriação do corpo da filha. No entanto, ainda não há previsão oficial para o velório, que deve ocorrer no Rio de Janeiro.

Preta Gil deixa o filho Francisco Gil, de 30 anos, fruto da relação com o ator Otávio Müller. Francisco é vocalista da banda Gilsons, formada por herdeiros musicais da família Gil.