Gominho se pronuncia sobre a morte de Preta Gil: "Ela sabia viver"

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, apareceu em suas redes sociais para falar sobre a morte da cantora.

Na última segunda-feira, 21 de julho, Gominho publicou um breve desabafo a respeito da partida da amiga.

O apresentador, que no último mês esteve em Nova York, nos Estados Unidos, contou que tem vivido o luto desde que se despediu da amiga para retornar ao Brasil.

Preta Gil faleceu aos 50 anos no domingo, 20 de julho, após uma longa batalha contra o câncer.

Gominho desabafa sobre morte de Preta Gil

Segundo Gominho, ele já tinha a sensação de que aquela seria a última vez que veria a grande amiga.

"Gente, eu tô bem. Triste, mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais", escreveu.

"Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava", continuou

Apesar da saudade, Gominho relatou que se sente mais 'aliviado' em saber que Preta Gil descansou após uma grande luta contra a doença.

"E pra mim sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte como todos sabem eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou", finalizou

Em um depoimento para o Jornal Nacional, da Globo, Gominho contou sobre o aprendizado que teve com a amiga e declarou que acredita que ela está bem.

"Se ela tivesse mais 50 anos de vida, ela viveria com a mesma intensidade. Porque ali sabia viver. E é um grande exemplo que eu tive para mim: saber viver, viver com essa verdade, com essa coisa de encarar a vida como ela é. Ela está bem, ela está melhor do que estava aqui, certeza absoluta disso", disse.

Luta contra câncer

A cantora Preta Gil enfrentava um câncer no reto, diagnosticado em janeiro de 2023.

Desde então, a artista vinha travando uma batalha contra a doença, com cirurgias, sessões de quimioterapia, radioterapia e, mais recentemente, um tratamento fora do Brasil.

Preta Gil faleceu após complicações clínicas.