Preta Gil canta música de abertura de "Vale Tudo" em homenagem da Globo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Abertura de "Vale Tudo" contou com homenagem especial à artista, falecida no domingo (20). Confira versão da música "Brasil" cantada por ela.

Clique aqui e escute a matéria

A TV Globo prestou uma homenagem à cantora e atriz Preta Gil, falecida no último domingo (20).

No capítulo desta segunda-feira (21), a abertura da novela das 21h foi ao ar com uma versão da música "Brasil" na voz da cantora.

A versão padrão da vinheta da novela traz a clássica versão da música na voz da madrinha de Preta, Gal Costa, falecida em 2022.

Além da canção, foi exibida no fim da abertura uma foto de Preta, no momento em que, costumeiramente, é exibida a imagem de Gal.

A abertura de Vale Tudo na voz da Preta Gil, com a foto dela aparecendo no final. Baita homenagem pic.twitter.com/lB0S7Znpmx — Érika (@Erikinharosac) July 22, 2025

Composta por Cazuza, a música se popularizou ao ser tema de abertura da versão original de "Vale Tudo", em 1988 na versão cantada por Gal.

Para o remake, uma versão de "Brasil" cantada por reta chegou a ser cogitada para a abertura, revela o site Purepeople.

No ano passado, Preta Gil marcou presença na abertura de outra novela, "Elas Por Elas", com uma nova versão de "Coisas da Vida", de The Fevers, em parceria com Ivete Sangalo e Duda Beat.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a homenagem prestada pela Rede Globo.