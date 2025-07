Corpo de Preta Gil ainda não tem data para chegar ao Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Repatriação do corpo de Preta Gil ainda não tem data para ocorrer; velório da cantora deve ocorrer no Rio de Janeiro (RJ); saiba mais.

Falecida no último domingo (20), em Nova Iorque, nos EUA, Preta Gil terá seu corpo velado no Rio de Janeiro (RJ).

Após a morte da cantora por complicações de um câncer colorretal, fãs seguem na expectativa pela repatriaçãod do corpo e pela despedida solene à artista.

Gilberto Gil fala sobre chegada do corpo de Preta Gil ao Brasil

A equipe de Gilberto Gil se pronunciou nesta segunda-feira (20) sobre o translado do corpo de Preta ao país, revela o portal Léo Dias.

"Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens", escreveu o perfil oficial do cantor no Instagram.

"Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos", pontuou.

Cantora teve piora nos últimos dias

Preta Gil faleceu aos 50 anos, por conta do câncer colorretal que tratava desde janeiro de 2023.

A cantora estava morando nos EUA desde o início deste ano para continuar o tratamento no conceituado Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque.

O estado de saúde de Preta piorou nos últimos dias, e ela chegou a se preparar para retornar ao Brasil, mas não resistiu.