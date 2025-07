Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A convivência com avós costuma ser marcada por laços afetivos profundos, memórias que atravessam o tempo e gestos de cuidado que não se apagam. No entanto, nem sempre é fácil traduzir esse carinho em palavras — especialmente quando a rotina é corrida ou a distância impede um encontro presencial. Com a chegada do Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, muitos netos procuram uma maneira de demonstrar gratidão e afeto, mesmo que seja por uma simples mensagem no WhatsApp.

Para quem sente o amor, mas não sabe exatamente como expressar, uma frase breve pode ter impacto duradouro. As mensagens curtas carregam a vantagem da objetividade, mas, quando bem escolhidas, revelam muito mais do que o tamanho do texto pode sugerir. Elas funcionam como lembretes de afeto, capazes de tocar quem lê sem que seja necessário escrever longamente.

Seja para avós que usam o celular com desenvoltura ou para aqueles que ainda se encantam ao ver uma mensagem piscando na tela, palavras bem colocadas são sempre bem-vindas. Por isso, listamos 30 frases curtas que podem ser copiadas e enviadas diretamente pelo WhatsApp no Dia dos Avós. São declarações simples, mas que carregam toda a potência do afeto, da memória e do vínculo familiar.

Veja 30 mensagens curtas para enviar aos avós no WhatsApp no dia 26 de julho

Imagem ilustrativa de neta e avó segurando flores - evgenyatamanenko/iStock

Feliz Dia dos Avós! Obrigado por tudo que você representa na minha vida.

Todo dia é seu dia, mas hoje eu precisava lembrar: te amo demais!

Você é meu porto seguro desde sempre. Feliz Dia dos Avós!

Sua voz é aconchego. Sua presença é amor.

Sou quem sou por causa do seu carinho.

Te abraço de longe com todo o amor do mundo!

Que sorte a minha ter você como avó/avô.

O mundo seria melhor se todo mundo tivesse um avô como você.

Nenhuma lembrança da infância é mais forte que as que vivi com você.

Mesmo longe, penso em você todos os dias.

Amor de vó e vô é um presente que carrego para a vida toda.

Seu amor me guia mesmo quando não estamos perto.

Obrigado por me ensinar tanto com gestos simples.

Você é sinônimo de cuidado e afeto.

Que o Dia dos Avós traga paz e alegria para você.

Você é a raiz da nossa família.

Meu coração tem muito de você.

Te envio esse carinho em forma de mensagem.

Só passei pra dizer que te amo — e muito!

Quando penso em amor verdadeiro, penso em você.

A saudade de você é do tamanho do meu amor.

Te devo mais do que posso colocar em palavras.

Feliz Dia dos Avós para quem é puro amor!

Obrigado por nunca faltar quando eu precisei.

Você me ensinou a amar com simplicidade.

Que o seu dia seja tão bonito quanto o seu coração.

Cada conversa com você vale ouro.

Presente de verdade é ter você na vida.

Nem todo herói usa capa. Alguns fazem café e contam histórias.

Que a vida siga sendo generosa com você, como você sempre foi comigo.

