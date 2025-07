Carolina Dieckmann relembra que ex abandonou Preta Gil: "História horrorosa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta terça-feira, 22 de julho, Carolina Dieckmann deu entrevista à Globonews e relembrou momentos difíceis vividos pela amiga Preta Gil na luta contra o câncer.

Além disso, a atriz brasileira ainda destacou a importância dos amigos no tratamento da doença.

Carolina Dieckmann chegou a viajar para Nova York, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto Preta Gil, que morreu no último domingo (20).

Carolina Dieckmann relembra que ex abandonou Preta Gil

Imagem de Carolina Dieckmann com Preta Gil - Reprodução/ Instagram

Durante a entrevista, Dieckmann citou o conturbado divórcio de Preta Gil, em março de 2023.

Na época, a cantora estava internada na Unidade de Terapia Intensiva, fazendo tratamento contra a doença, e decidiu se separar do então marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, em meio a rumores de traição.

A atriz explicou que, mesmo enfrentando tanta dor, Preta esteve sempre cercada por amigos.

"Sabemos que tem muitas pessoas que são abandonadas, a Preta tem uma história horrorosa do ex-marido que a abandonou. E ela tem uma história contrária, tirando o ex, em nenhum momento ela esteve sozinha. E foi isso que repetimos para ela nesses últimos quatro dias. E ela sentiu isso, com certeza", disse a atriz.

Na época da separação, imagens de Rodrigo com outra mulher levantaram suspeitas de uma possível infidelidade.

Em uma entrevista ao programa De Frente Com Blogueirinha, Preta revelou que o ex-marido manteve um relacionamento extraconjugal por sete meses e continuou com a amante mesmo após o diagnóstico de câncer.