Oruam deverá ser indiciado por associação ao Comando Vermelho, afirma a polícia

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como o rapper Oruam, deverá ser indiciado por suposta relação com a facção do Comando Vermelho.

De acordo com o portal Terra, a informação foi confirmada pelo secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi. O profissional também cedeu entrevista à TV Globo, ainda nesta terça-feira (22).

Orum será indiciado por ligação com facção

Segundo Felipe, o rapper deverá responder pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, dano ao patrimônio público, resistência qualificada, além de descato, por ter fugido para o Complexo da Penha.

Oruam teria saído da casa logo após a chegada da Polícia Civil na sua casa na noite desta segunda-feira (21), no bairro Joá, em busca de um adolescente infrator, supostamente integrante do Comando Vermelho. Os policiais chegaram descaracterizados e abordaram o menor e outras quatro pessoas, enquanto saiam do local.

Mauro e alguns companheiros teriam aparecido na varanda e proferido ameaças, xingamentos e atacado os agentes com pedras.

"Um deles, inclusive, citando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o 'Marcinho VP', uma das principais lideranças do Comando Vermelho, como forma de intimidação", afirma nota da PCERJ.

No instagram, o artista compartilhou o momento. "Tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa. O mesmo delegado que me prendeu. Eu tava saindo, botou a pistola na minha cara e tentou me prender. Nós conseguiu (sic) sair, mano", contou o rapper.

"Vem aqui me pegar no complexo", desafiou Oruam em outro vídeo, que teria a localização do Complexo da Penha.

“Trata-se de um marginal faccionado ligado à facção Comando Vermelho. E desafiando as autoridades de segurança pública a irem até lá para fazer a captura dele", afirma o delegado.

“Se havia alguma dúvida de que o Oruam seria um artista periférico ou um marginal da pior espécie, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso faccionado, ligado ao Comando Vermelho, facção que o pai dele, o Marcinho VP, controla a distância de fora do estado, mesmo estando preso em presídio federal;" Felipe Curi

A assessoria do cantor ainda não apareceu com nenhuma atualização sobre o caso.