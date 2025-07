'Ela era luz': pai de santo fala sobre fé e espiritualidade de Preta Gil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A fé sempre foi um dos alicerces mais firmes na vida de Preta Gil. Devota fervorosa de Nossa Senhora Aparecida e filha espiritual de Oxum, a cantora nunca escondeu do público o quanto sua espiritualidade moldava suas escolhas, seus passos e sua coragem, especialmente nos últimos anos, durante a dura batalha contra o câncer.

Preta faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos. Mas, para quem conviveu de perto com sua essência, ela segue viva, não só na arte, mas na luz que espalhou.

Segundo informações do Metrópoles, o babalorixá Célio D’Omolu, responsável por sua orientação espiritual, compartilhou a profundidade dessa conexão com o divino.

“Ela era um ser de luz. Tinha uma espiritualidade vibrante, herdada da ancestralidade. E a nossa religião, o Candomblé, é exatamente isso: um caminho para que o ser humano evolua espiritualmente. E Preta vivia isso com plenitude”, afirmou.

Segundo ele, Oxum, Orixá das águas doces e da beleza, sempre foi o grande esteio da artista. Preta também cultivava uma relação forte com Iansã, senhora dos ventos e das transformações, talvez por isso tenha encarado tantas mudanças com coragem rara.

“Ela tinha um coração muito aberto para receber o axé. Tinha uma fé ampla, amorosa, que acolhia o sagrado em todas as formas. Conversava com suas santinhas católicas com a mesma devoção com que se entregava aos Orixás”, explicou o babalorixá.

Mais do que viver sua fé, Preta a compartilhava. Em cada depoimento público, fazia questão de lembrar a importância do autocuidado e da espiritualidade como fonte de força.

“Ela nos alertou sobre a importância de conhecer o próprio corpo, de se proteger, de buscar equilíbrio espiritual. Quando ficou doente, mobilizou orações por todo o país. Foi um amor que contagiou. Todos sofreram junto, oraram junto, acreditaram junto”, relembra Célio.

Canto de Oxum

Preta Gil partiu, mas sua fé, sua coragem e sua conexão com o sagrado continuam a ecoar, como um canto de Oxum que permanece reverberando, mesmo após o silêncio.

Velório da cantora

O velório de Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, 25 de julho, das 9h às 13h, e contará com acesso aberto ao público.

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu no domingo, 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York. A artista enfrentava, desde o início de 2023, um delicado tratamento contra um câncer no intestino, diagnóstico que comoveu o Brasil e mobilizou uma corrente de afeto e orações.

Preta estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento experimental, após passar por procedimentos intensivos no Brasil.

Sua partida marca o fim de uma jornada marcada pela coragem, pela fé e por um legado de autenticidade e representatividade que ultrapassa a música.