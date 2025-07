Preta Gil será velada no Theatro Municipal em cerimônia aberta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Velório será nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Centro do Rio; local escolhido é símbolo da cultura e da história da artista na cidade.

Clique aqui e escute a matéria

O corpo da cantora Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), em uma cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito pela família da artista por meio de comunicado nas redes sociais. A despedida está marcada para acontecer entre 9h e 13h, no palco simbólico da cultura carioca.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil faleceu no último domingo (20), em Nova York, após complicações em decorrência de um câncer contra o qual lutava desde 2023.

A cantora sofreu um mal-estar dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto, enquanto se preparava para retornar ao Brasil.

A escolha do Theatro Municipal como local do velório tem forte valor simbólico.

Localizado no Centro da cidade, o teatro está na mesma região onde acontece o tradicional circuito de megablocos do carnaval carioca — que, nesta semana, foi oficialmente rebatizado pela Prefeitura com o nome de Preta Gil, em homenagem ao legado da artista.

Figura marcante na música brasileira e ativa defensora da diversidade, Preta Gil deixa uma trajetória de expressão cultural, afetiva e social.

A cerimônia pública de despedida é uma forma de permitir que fãs e admiradores celebrem sua vida e impacto artístico.