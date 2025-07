Virginia Fonseca faz post misterioso em meio a boatos de affair com Vini Jr

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Affair com craque? Virginia Fonseca não confirma possível envolvimento, mas um post recente gerou especulações sobre relação com Vini Jr.

Nesta terça-feira (22/07), Virgínia Fonseca curtiu um dia de descanso ao lado de familiares e amigos.

Em meio a registros animados nas redes, algo mais curioso chamou a atenção de seus milhões de seguidores.

O mistério em questão é uma mensagem reflexiva postada por ela: "Faça de mim, Senhor, uma pessoa sábia, para que eu saiba enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela seja", dizia o post, de forma considerada enigmática.

A publicação surgiu após rumores de um suposto affair com o jogador Vinícius Júnior, como destaca matéria do portal Terra.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a influenciadora teria sido vista na festa de aniversário do craque, no último fim de semana, no Rio.

Fontes apontam que os dois passaram um tempo juntos em uma área reservada, longe dos convidados.

Além disso, também chamou a atenção a ausência de celulares no evento.

Virginia Fonseca está separada do cantor Zé Felipe desde o fim de maio, após cinco anos de relacionamento e três de casamento.