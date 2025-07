Namorada de Belo fala sobre Gracyanne Barbosa: "Ela merece ser feliz"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após declarações polêmicas de Gracyanne Barbosa sobre voltar com Belo, Rayane Figliuzzi falou sobre a ex-namorada de seu atual amor.

Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, comentou as recentes declarações de Gracyanne Barbosa, que demonstrou desejo de voltar a se relacionar com o cantor.

Em entrevista ao Link Podcast, Rayane afirmou que torce para que a ex-esposa de Belo encontre um novo amor e seja feliz.

Rayane Figliuzzi fala sobre Belo e Gracyanne Barbosa

Questionada pelo apresentador Caio Jardim sobre como se sente ao ver seu relacionamento ignorado por parte do público, Rayane destacou que acha colocações como essas desrespeitosas.

"Acho eu um tanto desrespeitoso o quanto as pessoas não enxergam você, passam por cima de você, se é que você me entende", disse.

Ela destacou que sua relação com Belo é baseada na liberdade e no respeito mútuo, destaca matéria do Notícias da TV.

"Eu falo muito isso: 'Amor, se você não quiser estar comigo, você é livre para estar com quem você quiser'. E ele fala: 'Amor, se estou com você, é porque eu quero estar com você'", revela Rayane.

Sobre Gracyanne, Rayane foi categórica:

"Eu desejo muita felicidade, acho que ela merece também ser feliz e encontrar uma pessoa. Se ela encontrar alguém parecido com o Belo, acho que ela vai ficar muito bem. Acho que é só felicidade, e desejo sempre amor".