Quem são os filhos de Gilberto Gil? Conheça família do artista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O cantor Gilberto Gil tem oito filhos de três casamentos. Pai de Preta Gil, o artista tem uma família talentosa muito ligada à música.

Seus filhos são Nara de Aguiar Gil Moreira, Marília de Aguiar Gil Moreira, Pedro Gadelha Gil Moreira, Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, Bem Giordano Gil Moreira, Bela Gil e José Gil Giordano Gil Moreira.

Saiba quem são os filhos de Gilberto Gil a seguir.

Filhos de Gilberto Gil com Belina de Aguiar

Com a ex-esposa Belina de Aguiar, Gilberto Gil teve Nara de Aguiar Gil Moreira, nascida em Salvador em 22 de fevereiro de 1966. Ela é atriz e cantora, e teve destaque ao interpretar o DJ Black Boy na série Armação Ilimitada da TV Globo.

Marília de Aguiar Gil Moreira, nascida em 3 de fevereiro de 1967, tem quase sessenta anos e trabalha como diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia.

Filhos de Gilberto Gil com Sandra Gadelha

Do segundo casamento nasceram três filhos: Pedro Gadelha Gil Moreira (17 de maio de 1970), Preta Maria Gadelha Gil Moreira (8 de agosto de 1974) e Maria Gadelha Gil Moreira (13 de janeiro de 1976).

Pedro foi baterista da banda Egotrip, mas faleceu em um acidente de carro em 1990, com apenas 19 anos. Preta Gil, cantora e com diversos trabalhos na televisão, faleceu no dia 20 de julho de 2025 após lutar contra o câncer.

Preta Gil faleceu nos Estados Unidos, onde buscava um tratamento experimental contra um tumor colorretal.

Já Maria trabalha nos bastidores da carreira do pai na área musical e logística.

Preta Gil: como foi a luta da artista, do diagnóstico até o tratamento nos EUA?

Filhos de Gilberto Gil e Flora Gil

O terceiro casamento de Gilberto Gil, com Flora Gil, gerou mais três filhos. Bem Giordano Gil Moreira, nascido em 13 de janeiro de 1985, é músico e produtor musical.

Isabela Giordano Gil Moreira, Bela Gil, nasceu em 3 de janeiro de 1988 e atua como chef, apresentadora e autora de livros premiados.

José Gil Giordano Gil Moreira nasceu em 27 de agosto de 1991. Ele é baterista da banda Gilsons, projeto colaborativo com os outros herdeiros de Gil.