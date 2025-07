Mãe de Virginia curte post misterioso de Zé Felipe e web aponta indireta para Vini Jr

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca, Zé Felipe e Vinicius Jr. continuam na boca do povo! Nova interação da mãe da influenciadora nas redes sociais causou novos rumores.

Virginia Fonseca e Vinicius Jr. estão juntos ou não?

Boatos sobre um suposto romance entre ganharam força após a influenciadora comparecer à festa de 25 anos do jogador, realizada no fim de semana em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Fontes da colunista Fábia Oliveira afirmam que Virginia e Vini Jr. passaram boa parte da festa juntos, em um canto privativo.

Em meio aos rumores, uma nova interação da mãe de Virginia nas redes sociais levantou suspeitas.

Mãe de Virginia dá curtida suspeita

A repercussão cresceu após Zé Felipe publicar, na legenda de um post no Instagram, uma frase que muitos interpretaram como indireta ao jogador.

"Em Goiânia tem o 10!", escreveu o cantor, que usava um moletom com o número nas fotos. A postagem foi associada a Vini Jr por 10 ser o número da camisa do jogador do Real Madrid, como revela o Terra.

A curtida da mãe de Virginia, Margareth Serrão, no post chamou ainda mais atenção, gerando especulações sobre uma suposta indireta dela para o atleta.

A equipe de Margareth, no entanto, garantiu que a curtida foi acidental e que ela não se envolve em assuntos da filha.

Nem Virginia Fonseca, nem Vinicius Jr. se pronunciaram oficialmente sobre o suposto affair até o momento.