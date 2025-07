Gominho explica ausência no velório de Preta Gil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gominho falou publicamente sobre sua ausência no velório de Preta Gil, que morreu nesta semana aos 50 anos, vítima de um câncer.

Emocionado no programa Mais Você, com Ana Maria Braga, o influenciador explicou que decidiu não comparecer por estar mental e fisicamente esgotado após acompanhar a artista durante boa parte do tratamento.

"Todo mundo vem me perguntar por que eu não fui. Eu larguei tudo durante dois anos e meio. Morava com ela, cuidava das roupas, da rotina, do que fosse preciso. Quando ouvi o diagnóstico de metástase no peritônio, eu entendi. E foi muito difícil", disse ele ao vivo.

"Ela já não tinha vida no olhar"

Gominho relembrou o último encontro com a cantora, em Nova York. “Ela me olhou com um olhar sem vida. Eu sabia que não conseguiria vê-la novamente daquele jeito. A dor dela era a minha dor”, afirmou. Segundo ele, a playlist tocada no velório foi montada por ele, a pedido de Preta.

O apresentador também revelou que esteve ao lado de Preta desde que ela iniciou a quimioterapia. "Quando eu cheguei lá, me deparei com a situação do ex-marido, ele não ficando com ela durante a quimio, então falei para ela: 'Vou morar com você'. Ela falou: 'Não, veado. Pra quê?'. Então disse que não estava pedindo, estava informando. Eu trabalhava em uma rádio, mas disse que precisava ir porque eu tinha demandas", contou.

Boatos de briga com a família são falsos, diz ele

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais que Gominho teria rompido contato com a família da cantora. Ele nega. “Não houve briga nenhuma. Eu só precisava sair dali. Foram anos intensos. Nos últimos três meses, a convivência foi menor, mas eu a vi 15 dias antes da partida. Estava tudo muito pesado”, disse.

Gominho disse que o luto só começou, de fato, nos últimos dias. “No Dia do Amigo, quando Jude me ligou, ela já não estava mais falando. Eu tive uma crise de choro, e eu entendi.”

Preta Gil e Gominho cultivavam uma amizade de mais de 15 anos. Para ele, mais que uma amiga, ela era “família”.



Com informações do portal Terra.