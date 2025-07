Velório de Preta Gil será aberto ao público; saiba como vai ser

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O velório de Preta Gil será realizado em cerimônia aberta ao público nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, entre 9h e 13h.

O último pedido da artista, que faleceu aos 50 anos nesse domingo (20), era ter uma despedida em clima de micareta, mas não poderá ser realizado.

De acordo com o portal Leo Dias, a Prefeitura do Rio de Janeiro vetou o uso de trio elétrico e apresentações públicas durante o cortejo por razões de segurança.

A equipe da cantora disse que realmente não haverá trio elétrico no funeral.

Apesar disso, o cortejo passará por trechos do circuito dos megablocos no Centro do Rio, batizado como Circuito Preta Gil para homenagear a artista.

Após a cerimônia pública, o corpo de Preta Gil seguirá para uma despedida apenas para familiares e amigos na capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência.

Morte de Preta Gil

A cantora faleceu aos 50 anos, durante um tratamento experimental para o câncer de intestino, diagnosticado em 2023, que teve metástase.