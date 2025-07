Gilberto Gil se declara e homenageia Preta Gil: "Sempre tive orgulho de você"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista falou pela primeira vez sobre a perda filha e prestou uma homenagem. Cantora faleceu no último domingo (20) devido ao câncer no intestino.

Gilberto Gil falou pela primeira vez, nesta quinta-feira (24), sobre a perda da filha Preta Gil. A cantora faleceu no último domingo (20) em decorrência do câncer no intestino.

Gilberto Gil publicou nas redes sociais um vídeo de Preta Gil comentando sobre a relação com o pai, incluindo momentos em que dividiam o palco.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", disse o artista.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer em 2023. Apesar de uma cirurgia e melhora inicial, a doença teve metástase.

O velório de Preta Gil será nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O cortejo passará por trechos do circuito dos megablocos no Centro do Rio.

Após a cerimônia pública, o corpo seguirá para a capela do Crematório e Cemitério da Penitência, onde haverá uma despedida reservada.



