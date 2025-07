Velório de Preta Gil acontece nesta sexta (25) no Rio de Janeiro; despedida será aberta ao público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Despedida vai acontecer das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade

O velório da cantora e empresária Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), será realizado, nesta sexta-feira (25). A despedida vai acontecer, das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade.

Após o velório, que será aberto ao público, o corpo da cantora será levado, em cortejo a bordo de um carro do Corpo de Bombeiros, até o Cemitério da Penitência, no Caju.

O trajeto vai seguir parte do novo Circuito de Blocos de Carnaval de Rua “Preta Gil”, criado pela Prefeitura como homenagem à artista, que comandava o tradicional Bloco da Preta durante o Carnaval carioca.

O corpo de Preta chegou ao Brasil na quarta-feira (23). A primeira escala da viagem foi o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, de onde partiu antes das 9h rumo ao Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense.

Morte Preta Gil

A cantora, empresária e filha de Gilberto Gil estava em Nova Iorque realizando um tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

A doença foi enfrentada com coragem ao longo de um ano e meio, período em que a cantora compartilhou com o público momentos de sua luta e da sua recuperação parcial, antes de uma piora no quadro clínico.

Trajetória

Nascida em 1974, Preta Maria Gadelha Gil Moreira era filha do cantor e compositor Gilberto Gil com a atriz e cantora Sandra Gadelha.

Lançou-se na carreira musical no início dos anos 2000, com o álbum "Prêt-à-Porter". O álbum ganhou destaque pela faixa "Sinais de Fogo", uma composição de Ana Carolina e Antonio Villeroy.

Preta, então, passou a se apresentar como cantora e ganhou forte identificação sobretudo com o público gay. Mais tarde, com a doença, também se tornou uma voz importante na divulgação da prevenção e no diagnóstico precoce do câncer.

Como cantora, Preta ainda lançou outros cinco álbuns. O último deles, "Todas As Cores", de 2017, trouxe as participações de Gal Costa, Pabllo Vittar e Marília Mendonça. Seu projeto Bloco da Preta foi um dos mais bem sucedidos do carnaval carioca.

No campo empresarial, fundou a agência Mynd, ao lado de Fátima Pissarra e Carlos Scappini. A empresa se consolidou como uma das principais do país no agenciamento de influenciadores e artistas.

