Horóscopo 24.07: Produtividade e sucesso no radar

Áries

A Lua começa a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo e entra na fase Nova, trazendo vibes superestimulantes para você consagrar conquistas. Hoje o trabalho deve ganhar proteção extra e logo você vai ver a cor do dinheiro, ainda mais se explorar seus dons e talentos para negociar e faturar. Agora, as melhores indicações estão reservadas para a sua vida amorosa e você pode aguardar grandes alegrias no romance

Cor: PRETO Palpite: 24, 59, 04



Touro

Os assuntos domésticos vão dominar a cena nesta quinta e as estrelas espalham boas energias, garantindo um período de ótima integração com os parentes. O momento é indicado para tratar de assuntos que influenciam o orçamento familiar, quitar contas fixas da casa e resolver pendências financeiras. Na paixão, os laços de amor vão se fortalecer com o xodó, enquanto na paquera um reencontro pode mexer bastante com as suas emoções.

Cor: AMARELO Palpite: 03, 21, 36



Gêmeos

A Lua muda de fase e signo nesta quinta e avisa que chegou a hora de tirar mais proveito das suas ideias criativas e da sia comunicação empoderada para se destacar, meu cristalzinho! Hoje as qualidades típicas do seu signo estarão mais evidentes e você dará um show de bola em suas atividades. Vai contagiar os colegas, saberá impressionar a chefia e tem tudo para ampliar sua clientela, se lida com o público. No romance, vai se entender com seu amorzinho até pela troca de olhares.

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 24, 44, 08



Câncer

Prepare-se para um dia de fortuna com a Lua Nova na sua Casa da Fortuna! Hoje é o dia para apostar em suas habilidades e ideias engenhosas. No trabalho, espere produtividade e sucesso. No amor, busque segurança emocional e evite cobranças excessivas. Uma pitada de ciúmes pode apimentar o romance.

Cor: CREME Palpite: 33, 50, 05



Leão

O dia começa devagar mas à tarde sua disposição dispara e a vitalidade reina! O trabalho reconhece seu talento e dedicação, trazendo benefícios palpáveis. Deliciosas surpresas aguardam, suas relações pessoais e amorosas estendem um tapete vermelho para você. Cuidado à noite se estiver em um relacionamento, instabilidades podem surgir.

Cor: VERDE Palpite: 42, 17, 26



Virgem

Você começa o dia com energia, correndo atrás de seus objetivos! Aproveite o estímulo inicial para colocar planos em prática. Mas lembre-se: o ritmo diminui após o almoço, portanto, organização e foco são essenciais. Administre bem seus recursos e cuide-se! No amor, prepara-se para uma montanha-russa de emoções.

Cor: VIOLETA Palpite: 23, 13, 31



Libra

Hora de ligar a antena nos seus objetivos, você está no caminho para realizá-los! Assuma o palco na carreira com sua criatividade e inspiração. Você encontrará apoio, lealdade e fará amizades gratificantes. O amor está no ar, mas se está solteiro, pode se apaixonar por alguém que combina com sua vibe.

Cor: CINZA Palpite: 56, 27, 47



Escorpião

Prepare-se para vitórias, pois a Lua Nova sobe ao alto do seu horóscopo! Com talento e disposição, o destaque profissional e financeiro é seu. Arrase nos contatinhos com seu carisma e impulsione planos amorosos. Cuidado apenas com picuinhas familiares à tarde.

Cor: MAGENTA Palpite: 54, 09, 57



Sagitário

Hoje é dia de sair da zona de conforto e expandir horizontes! Invista em seus conhecimentos e prepare-se para surpresas gratas que podem mexer com seu coração. Envolva-se com coisas novas e veja sua realização pessoal brilhar. Só lembre: tenha paciência e evite ser precipitado.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 38, 18, 27



Capricórnio

Hoje, você tem a oportunidade de resolver antigos problemas financeiros com a ajuda de pessoas próximas. Não tenha pressa, confie em seu pulso firme e vá atrás dos seus objetivos. Além disso, note a intensificação de sua vida amorosa e sexual, com momentos íntimos vibrantes e desejos à flor da pele, tanto no romance quanto na paquera

Cor: ROXO Palpite: 18, 21, 30



Aquário

Prepare-se para um dia incrível! Novas amizades e contatos próximos, com o amor protegido pelos astros. Seu charme será enorme e um namoro promissor pode estar à vista. Grande união no romance e chances de destaque no trabalho - especialmente nas áreas criativas. Lembre-se de ser diplomático à tarde para um dia verdadeiramente glorioso!

Cor: PINK Palpite: 32, 33, 31



Peixes

O momento é ideal para focar no trabalho, se dedicar mais em suas atividades e mostrar pra chefia do que é capaz. Seu rendimento deve surpreender no serviço. Também vai contar com muita criatividade e ótimas ideias para incrementar seus ganhos ou realizar negociações vantajosas, só procure ser mais zelosa com a saúde. Nos assuntos do coração, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre. A relação a dois estará mais prestativa

Cor: VERDE Palpite: 32, 22, 40