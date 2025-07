Ansiedade em alta: 3 signos que precisam de atenção especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ansiedade tende a bater à porta com mais frequência, exigindo atenção redobrada e autocuidado. Vale desacelerar e ouvir os sinais do corpo e da alma

À medida que julho se despede, a energia astrológica se intensifica, e alguns signos podem sentir esse movimento com mais força na mente e no coração.

A ansiedade tende a bater à porta com mais frequência, exigindo atenção redobrada e autocuidado. Confira como cada signo pode atravessar esse momento com mais leveza.

Virgem



Com o perfeccionismo sempre à flor da pele, os virginianos entram em modo alerta diante de qualquer detalhe fora do lugar. No fim de julho, essa necessidade de controle pode se intensificar. O conselho dos astros? Permita-se respirar fundo, aceitar o imperfeito e lembrar que nem tudo está sob seu comando, e tudo bem.

Gêmeos



Com mil ideias por minuto e uma curiosidade insaciável, Gêmeos pode se perder na própria velocidade mental. Essa agitação interna, se não equilibrada, pode dar lugar à ansiedade e ao cansaço emocional. A dica é desacelerar: silenciar as notificações, cultivar momentos de pausa e praticar o simples prazer de estar presente.

Escorpião



Escorpianos vivem com intensidade sentem, pensam e reagem em profundidade. Isso os torna vulneráveis à ansiedade quando as emoções se acumulam sem espaço para serem vividas. Neste fim de mês, a chave está na liberação emocional: movimentar o corpo, desabafar com quem confia ou até mergulhar na arte podem ajudar a aliviar a pressão interna.

