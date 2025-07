Funeral de Preta Gil não terá trio elétrico; saiba como será a cerimônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Velório da cantora está marcado para esta quinta-feira (23/07), no Rio de Janeiro. Entenda como será despedida para público e familiares.

O corpo de Preta Gil será velado nesta quinta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h, em cerimônia aberta ao público.

Após a despedida, haverá uma cerimônia reservada para familiares e amigos próximos no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária da capital, com início às 15h.

Em seguida, ocorrerá a cremação, que foi um desejo da própria cantora, segundo informou a assessoria do pai dela, Gilberto Gil.

A previsão é que o corpo de Preta chegue ao Brasil na manhã de quinta-feira (25), revela o portal Léo Dias.

Por que não haverá trio elétrico no funeral?

Inicialmente, cogitou-se um cortejo com trio elétrico pelas ruas do Rio de Janeiro para a despedida de Preta Gil, mas a ideia foi descartada.

Segundo o portal Léo Dias, a Prefeitura teria vetado a proposta por motivos de segurança.

Em nota, a assessoria da Prefeitura negou ter proibido o uso do trio elétrico.

O órgão afirmou ainda que mobilizou apoio de ampla estrutura para o funeral, incluindo a Guarda Municipal, e que está em contato direto com a família para organizar a despedida da melhor forma possível.

E entrevista para o canal Põe na Roda, Preta havia manifestado o desejo de contar com um trio em seu cortejo de despedida.

"O meu funeral, já falei. Quero que seja uma micareta real. Se Ivete [Sangalo] for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio", declarou na época.