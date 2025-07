Assessoria de Oruam emite nota oficial após o rapper ser indiciado por sete crimes no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista é classificado como de alta periculosidade e defesa contesta e repudia acusações; confira a nota oficial da assessoria do cantor.

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, foi indiciado por sete crimes, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico e desacato. Ele se entregou à polícia após um mandado de prisão preventiva ser expedido, e segue detido desde então.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro classificou o cantor como preso de “alta periculosidade”, o terceiro nível mais grave em uma escala de quatro.

A decisão gerou forte reação da assessoria de Oruam, que divulgou nota oficial negando as acusações e defendendo a postura do artista.

Por que ele foi preso?

Segundo a investigação, Oruam teria interferido em uma operação policial no bairro Joá, na zona sul do Rio, onde agentes tentavam apreender um menor envolvido com o tráfico.

A juíza Rachel Assad da Cunha manteve a prisão após a audiência de custódia, alegando que não houve qualquer irregularidade no cumprimento do mandado.

A classificação como "alta periculosidade" considera fatores como envolvimento com organizações criminosas, gravidade das acusações e risco à segurança pública.

Nota oficial e posicionamento da defesa

A equipe do rapper divulgou um comunicado repudiando o que chamou de “especulações infundadas”. A nota afirma que a classificação atribuída a Oruam “não condiz com a realidade” e que o artista “se entregou de forma voluntária, demonstrando responsabilidade e transparência”.

A assessoria também relembrou o histórico de Oruam como uma figura de forte representação da periferia e da luta contra o racismo estrutural. A frase "a lei tem cor", repetida pelo cantor em suas redes sociais, voltou a ganhar destaque após a prisão.

A defesa segue tentando reverter a prisão, enquanto as investigações continuam. Oruam, que vinha se consolidando como um dos nomes em ascensão no rap brasileiro, agora enfrenta um dos momentos mais delicados de sua carreira.