A Fazenda 2025: duas artistas recusam convite para participar do reality rural

Em busca de nomes de impacto, direção do reality da Record encontra resistência de celebridades, que recusaram o convite para o elenco da nova edição

A produção de A Fazenda 2025 está na reta final para montar o elenco da próxima temporada, mas nem tudo tem saído como o esperado nos bastidores.

Apesar de ter liberdade total da emissora para buscar nomes de peso, a equipe do reality rural da Record já coleciona algumas negativas importantes.

De acordo com informações dos bastidores, o diretor Rodrigo Carelli, que comanda o núcleo de realities da emissora, recebeu carta branca da direção para investir em personalidades capazes de movimentar o jogo — e o público.

Entre os nomes sondados estariam Davi Brito, campeão do BBB 23, MC Guimê, Alexandre Frota e Camila Loures.

Artistas recusam proposta para o reality

No entanto, a tentativa de convencer a atriz e cantora Karin Hils (ex-Rouge e com passagens pelo SBT) não avançou.

A artista preferiu não aceitar o convite. O mesmo aconteceu com a jovem cantora Melody, que também optou por recusar a participação, mesmo com as promessas de visibilidade e cachê tentador.

Reality segue em construção sigilosa



A Record mantém absoluto sigilo sobre os nomes confirmados para o elenco, seguindo uma política de anúncio apenas próximo da estreia. A ideia é surpreender o público e evitar desistências de última hora, algo que já aconteceu em outras temporadas.

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2025, o reality promete manter o formato polêmico e cheio de reviravoltas, que já se tornou marca registrada do programa.

Resta saber quem, de fato, topa enfrentar o confinamento, os animais e — principalmente — a convivência intensa com outras celebridades.

Quem mais vai estar em A Fazenda 17?

Entre os mais comentados está o ator Rafael Cardoso, conhecido tanto pelos seus papéis nas novelas quanto por polêmicas envolvendo sua vida pessoal.

Também desponta como forte candidata Rayane Figliuzzi, influenciadora e namorada do cantor Belo, que já teria assinado contrato com a emissora.

Outro nome quase certo no elenco é o do jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, além da influenciadora Camila Loures, que já se mostrou aberta à ideia de entrar no jogo em entrevistas recentes.

Quanto sai a lista oficial dos participantes da Fazenda 2025?

Enquanto a lista oficial dos peões só deve ser divulgada na semana de estreia, as apostas seguem firmes. Tudo indica que a nova temporada será uma das mais midiáticas e comentadas dos últimos tempos.

