Rafael Cardoso é cotado para A Fazenda 2025 e nova novela bíblica da Record

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Fora da televisão desde o período da pandemia, Rafael Cardoso pode estar próximo de retomar sua carreira nas telinhas — e desta vez em uma nova emissora. Depois de um longo período de contrato com a Globo, o ator tem sido citado em diferentes listas como possível participante de A Fazenda 17, que estreia em setembro na Record.

Ao mesmo tempo, circulam rumores de que ele pode estar reservado para um projeto de ficção mais robusto: a novela Ben-Hur, baseada na clássica obra de Lew Wallace, prevista para 2026. A expectativa em torno da participação de Rafael no reality rural cresceu após a divulgação de matérias em sites especializados, como o Notícias da TV, que o apontam como um dos nomes prováveis para integrar o elenco da nova temporada.

Ainda segundo o veículo, ele estaria inserido na tradicional “cota de atores”, que já consagrou vencedores como Bárbara Borges e Sacha Bali em edições anteriores. A possível entrada no reality também é vista, nos bastidores, como uma forma de reposicionar a imagem pública do ator, após sua saída da Globo e episódios de exposição envolvendo sua vida pessoal.

Polêmicas de Rafael Cardoso

Desde que saiu da Globo, o galã se envolveu em algumas polêmicas com a sua ex-esposa. Além disso, deu algumas entrevistas falando sobre seus problemas pessoais e familiares. Participações em reality shows com esse intuito não são inéditas e já ocorreram com nomes como Biel, MC Gui e Nego do Borel.

Apesar das especulações, a emissora ainda não confirmou nenhum nome para o elenco oficial. Em todo caso, nada está certo. Rafael Cardoso é apenas cotado. A lista oficial de participantes de A Fazenda 17 será divulgada apenas em setembro e a Record ainda não dá nenhuma pista sobre o elenco.

Enquanto isso, uma outra possibilidade surge nos corredores da emissora: Rafael pode estar sendo cogitado para protagonizar Ben-Hur, trama bíblica que deve estrear em 2026 na faixa de novelas da Record. “Rafael Cardoso é um nome forte para viver o protagonista de uma próxima novela da emissora, Ben Hur, que estreia em 2026”, aponta o texto.

A produção será inspirada no romance de 1880, escrito por Lew Wallace, que já originou duas adaptações cinematográficas — uma delas vencedora do Oscar, lançada em 1959. O perfil do personagem exige um ator com trajetória consolidada, e Rafael se encaixa nesse critério, tendo atuado em papéis centrais de novelas como Império, Além do Tempo, Espelho da Vida e Salve-se Quem Puder.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES