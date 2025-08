Justiça italiana mantém prisão da deputada Carla Zambelli

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parlamentar, que está detida no presídio feminino de Rebibbia, em Roma, passou por uma audiência de custódia na Corte de Apelação de Roma nesta sexta

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) vai continuar presa na Itália durante o processo de extradição para o Brasil. A decisão foi da Justiça italiana nesta sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, e por integrantes da Polícia Federal.

A parlamentar, que está detida no presídio feminino de Rebibbia, em Roma, passou por uma audiência de custódia na Corte de Apelação de Roma, nesta sexta (1°), e a Quarta Seção do Tribunal de Roma decidiu pela permanência da parlamentar no presídio. O Brasil pede a extradição da deputada licenciada.

Relembre o caso Carla Zambelli

O Ministério da Justiça já havia solicitado oficialmente a extradição da ex-deputada, que é considerada foragida após ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Corte também determinou a perda do mandato, o que ainda será analisado pela Câmara.

A decisão do STF foi tomada após Zambelli ser acusada de invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em janeiro de 2023, em parceria com o hacker Walter Delgatti, que também está preso.

Desde o ocorrido, a parlamentar deixou o Brasil desde maio. Inicialmente, após sair do país, a deputada passou pelo Estados Unidos e se mudou para Itália. A parlamentar possui cidade italiana.

Matéria em atualização*

