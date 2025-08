Datafolha: 57% dos brasileiros reprovam pedido de Trump para parar processo contra Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A maioria da população brasileira (57%) acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao pedir que a Justiça brasileira interrompa o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta uma nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (31).

Por outro lado, 36% dos entrevistados consideram que Trump está certo em sua interferência, enquanto 7% não souberam responder. A opinião é fortemente dividida pelo voto em 2022: entre os eleitores de Lula, 83% reprovam a atitude de Trump; já entre os de Bolsonaro, 66% a aprovam.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 130 municípios nos dias 29 e 30 de julho.

País dividido sobre "perseguição" a Bolsonaro

O levantamento também mediu a percepção sobre a principal alegação de Trump e dos bolsonaristas: a de que o ex-presidente seria vítima de uma perseguição política. O resultado mostra um país dividido sobre o tema:

50% avaliam que Bolsonaro não está sendo perseguido ou injustiçado pela Justiça.

avaliam que Bolsonaro não está sendo perseguido ou injustiçado pela Justiça. 45% acreditam que o ex-presidente, sim, está sendo perseguido.

acreditam que o ex-presidente, sim, está sendo perseguido. 5% não souberam opinar.

O papel de Eduardo Bolsonaro

O Datafolha também questionou a população sobre o papel do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na crise das tarifas. Para a maioria dos brasileiros, as ações do filho do ex-presidente nos EUA tiveram impacto na decisão de Trump de taxar os produtos do Brasil.

Para 39%, as ações de Eduardo tiveram "muito impacto", enquanto para 28% tiveram "um pouco" de impacto. Somados, 67% dos brasileiros veem alguma influência do parlamentar na medida. Apenas 20% acreditam que ele não teve nenhuma influência.