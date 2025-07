PL expulsa deputado que defendeu Alexandre de Moraes e criticou Donald Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente do PL justificou a decisão citando "grande pressão da bancada" e afirmando que atacar o presidente dos EUA é "ignorância sem tamanho"

O Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, expulsou o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) após ele conceder uma entrevista na qual defendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e criticou o presidente dos EUA, Donald Trump.

A decisão foi anunciada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que citou a "pressão" da bancada bolsonarista.

"Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho. Trump é o presidente do país mais forte do mundo", disse Valdemar em nota.

A fala que motivou a expulsão

Em entrevista ao site Metrópoles, Antônio Carlos Rodrigues classificou a sanção aplicada por Trump a Moraes como "o maior absurdo que ele já viu na vida política".

"O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo", afirmou o agora ex-deputado do PL.

A expulsão de Rodrigues, que se conhecem há 30 anos e era visto como uma "ponte" de diálogo entre o PL e o ministro do STF, representa um endurecimento na postura do partido.

'Caça às bruxas' e o Nordeste

A pressão pela expulsão do deputado faz parte de um movimento da ala mais radical do bolsonarismo por uma "caça às bruxas" dentro da legenda, buscando punir parlamentares considerados desalinhados.

O texto da reportagem original do Estadão Conteúdo destaca que há correligionários, "especialmente no Nordeste", que têm alinhamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo estando no partido de Bolsonaro, e que também são alvos dessa pressão interna.

O caso lembra o do deputado Yury do Paredão (CE), que também foi expulso do PL em 2024 após aparecer em uma foto fazendo o "L", símbolo associado a Lula.

(Com informações do Estadão Conteúdo).