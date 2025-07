Banco Central interrompe alta, mantém Selic em 15% e sinaliza juros altos por mais tempo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em decisão unânime, Copom citou incerteza externa com tarifas de Trump e inflação elevada no Brasil; decisão foi anunciada nesta quarta-feira (30)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. A decisão, anunciada na noite desta quarta-feira (30), interrompe o ciclo de alta que vinha ocorrendo desde setembro do ano passado.

Apesar da pausa na subida, o comunicado do Copom deixou claro que os juros devem permanecer neste patamar elevado por um "período bastante prolongado".

Os motivos da decisão

O Banco Central justificou a manutenção dos juros com base em dois cenários principais:

Externo: A autoridade monetária citou que o cenário global está "mais adverso e incerto", em função dos efeitos do "tarifaço" de 50% anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o que exige "particular cautela".

Interno: No Brasil, o Copom destacou que as expectativas de inflação continuam "desancoradas" (acima da meta) e que o mercado de trabalho segue aquecido, o que pode pressionar os preços.

O que dizem os economistas

A avaliação do mercado financeiro foi de que o comunicado foi duro e afastou qualquer esperança de um corte de juros no curto prazo. Economistas de grandes bancos, como o BV e o Itaú Unibanco, projetam que a Selic deve permanecer no patamar de 15% pelo menos até o final do primeiro trimestre de 2026.

Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, o Copom agiu para frear o otimismo do mercado, que já precificava quedas nos juros para o fim deste ano ou início do próximo.

O Copom informou que, na próxima reunião, em setembro, a tendência é de nova manutenção da taxa, mas ressaltou que "não hesitará em retomar o ciclo de ajuste" caso a inflação não ceda como o esperado.