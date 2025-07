Lula reage à tarifa de Trump: "Hoje é o dia sagrado da soberania"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi feita durante a sanção de um projeto de lei que proíbe o uso de animais em testes com cosméticos e aumenta as multas por infrações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (30), que o dia é “sagrado para a soberania”, em resposta ao decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

A declaração foi feita durante a sanção de um projeto de lei que proíbe o uso de animais em testes com cosméticos e aumenta as multas por infrações.

No discurso, Lula começou falando em defesa da “soberania animal” e, em seguida, disse que se reuniria logo mais “para tratar de outra soberania, a do Brasil”.

Veja o 1º discurso de Lula após a tarifa de Trump

"A gente conseguiu, às 17 horas, sancionar uma lei que defende a soberania animal. As criaturas de Deus que têm como habitat natural o planeta Terra, ou seja, não vão ser mais cobaias de experiências nesse país", afirmou.

Em seguida, Lula relacionou a pauta ambiental ao contexto geopolítico, fazendo referência à decisão do governo dos Estados Unidos de impor sobretaxas a produtos brasileiros.

"Eu estou saindo daqui com pressa, porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos."

Encerrando sua fala, o presidente classificou a data como um marco na defesa de diferentes formas de soberania.

"Então, hoje para mim é o dia sagrado da soberania, de uma soberania de coisas que eu gosto, dos animais e dos seres humanos."

Trump oficializa tarifa de 50% sobre o Brasil

A medida (na íntegra, em inglês) é uma retaliação a ações do governo brasileiro consideradas uma ameaça “incomum e extraordinária” aos interesses dos EUA.

As tarifas, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos em 9 de julho, são as mais elevadas entre as impostas a países que exportam para o mercado norte-americano.

A sobretaxa imposta pelos EUA entra em vigor em 6 de agosto de 2025, para mercadorias importadas ou retiradas de armazém para consumo.

Governo de Trump sancionou Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos, nesta quarta-feira (30).

A decisão foi anunciada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão ligado ao Departamento do Tesouro norte-americano.

No dia 18 de julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já havia anunciado a revogação de vistos de entrada no país de ministros do STF e seus familiares. À época, Moraes foi citado nominalmente nas declarações oficiais.

STF fará defesa de Alexandre de Moraes

Os ministros do STF devem fazer uma defesa conjunta de Alexandre de Moraes na sessão da próxima sexta-feira (1°), quando a Corte abrirá os trabalhos do segundo semestre após o recesso de julho.

Até o momento, somente o ministro Flávio Dino se manifestou oficialmente sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções financeiras contra Moraes.

“Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente (Plenário ou 1ª Turma do STF)”, afirmou.

