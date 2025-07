Trump oficializa 50% de tarifas contra o Brasil; medida começa em 6 de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (30) um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando a taxação total para 50%. A taxação entra em vigor em sete dias.

A medida (na íntegra, em inglês) é uma retaliação a ações do governo brasileiro consideradas uma ameaça “incomum e extraordinária” aos interesses dos EUA.

As tarifas, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos em 9 de julho, são as mais elevadas entre as impostas a países que exportam para o mercado norte-americano.

A sobretaxa imposta pelos EUA entra em vigor em 6 de agosto de 2025, para mercadorias importadas ou retiradas de armazém para consumo.

Casa Branca alega risco à segurança nacional

De acordo com comunicado divulgado pela Casa Branca, a imposição da nova tarifa foi uma resposta direta a ações do governo brasileiro.

O governo dos Estados Unidos alega que as políticas e ações recentes do Governo brasileiro representam uma "ameaça incomum e extraordinária" à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos.

A medida declara a abertura de uma nova emergência nacional, com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), de 1977.

Trump acusa Governo brasileiro de perseguição

De acordo com os Estados Unidos, o Governo do Brasil está "politicamente perseguindo um ex-presidente, o que está contribuindo para o colapso deliberado do estado de direito no Brasil".

O decreto diz que o ex-Presidente Jair Bolsonaro (PL) foi "injustamente acusado de múltiplos crimes relacionados à eleição de segundo turno de 2022" e que a Suprema Corte brasileira "equivocadamente decidiu que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas".

Acusações dos Estados Unidos contra o Brasil

O governo dos Estados Unidos afirma que a decisão foi motivada por práticas adotadas pelo governo brasileiro que estariam:

Prejudicando empresas americanas e a economia dos EUA

Violando direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos

Comprometendo interesses estratégicos e de segurança nacional dos EUA

Violando direitos humanos e subvertendo o estado de direito no Brasil, incluindo a perseguição política a um ex-Presidente do Brasil.

Ameaçando a política dos EUA de promover governos democráticos, a livre expressão e eleições justas.

Documento cita Alexandre de Moraes

A Ordem Executiva aponta diretamente o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alegando que ele "abusou de sua autoridade judicial para mirar em oponentes políticos, proteger aliados corruptos e suprimir a dissidência, muitas vezes em coordenação com outros oficiais brasileiros".

O governo dos EUA considera que essas ações judiciais ameaçam a economia dos Estados Unidos.

De acordo com Trump, elas coercem empresas dos EUA a censurar discurso político, entregar dados sensíveis de usuários dos EUA ou mudar suas políticas de moderação de conteúdo, sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de bens ou exclusão completa do mercado brasileiro.

O governo dos EUA conclui que essas ações também "arrepiam" e limitam a expressão nos Estados Unidos e violam direitos humanos.

EUA sancionam Moraes com base na Lei Magnitsky

Nesta quarta-feira (30), Moraes foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão ligado ao Departamento do Tesouro norte-americano.

No dia 18 de julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já havia anunciado a revogação de vistos de entrada no país de ministros do STF e seus familiares. À época, Moraes foi citado nominalmente nas declarações oficiais.

Segundo Rubio, a medida estava relacionada ao inquérito no qual o STF tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por suposta tentativa de golpe de Estado, após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

A atitude do governo americano ocorreu poucas horas depois que a Polícia Federal (PF), por ordem do próprio Moraes, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro e na sede do PL, em Brasília.

Na mesma decisão, o ministro impôs ao ex-presidente o uso de tornozeleira eletrônica e o proibiu de usar redes sociais e de falar com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro.

