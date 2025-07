Lula e Amorim desenharam um embate com Trump com base na rejeição dele ao governo do PT; Alckmin atua para redução de danos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com uma visão de esquerda e percepção de rejeição do novo governo americano presidente e assessor internacional insistem na tese dos Brics.

Uma das marcas do modo de agir dos Estados Unidos na sua diplomacia é a produção de documentos para dar suporte ao presidente. Virou um padrão que atrás dele, dezenas de assessores portando pilhas de documentos impressos com detalhes completos estejam disponíveis na fila de cadeiras atrás da mesa principal.



Esse é um padrão que acabou virando uma marca. Tudo é ajustado e coreografado. A China aprendeu a fazer isso e até sofisticou ainda mais os seus eventos públicos de trabalho. Com a imprensa sendo abastecida com material de suporte.



Não por acaso



A falta dessa preparação, ao menos até esta terça-feira (28) é o que reforça a sensação de que, a partir desta sexta-feira(1º), o Brasil será atingido por uma taxação de 50% sem previsão de ser suspensa. Tecnicamente, sabe-se que o governo Trump prepara um documento final que apenas justifica a punição, podendo incluir exceções excluir alguns itens, como suco de laranja e café.



Mas não devemos ter ilusões. Conversas que possam receber o nome de negociação não existem. A despeito dos interlocutores brasileiros estarem soltando informes de que o vice-presidente, Geraldo Alckmin tem conversado com o secretário Howard Lutnick. Pode ter conversado, mas daí a chamar isso de negociação é mais um desejo que realidade.



Presidente da República, Lula da Silva durante cerimônia de anúncio dos projetos habilitados pelo Novo PAC Seleções 2025 - Ricardo Stuckert / PR

Crise calculada



O fato é que, pela primeira vez, em mais de dois séculos, o Brasil está num embate com os Estado Unidos sem uma porta que sirva de rota de fuga. E isso decorre de uma posição que o governo brasileiro tomou muito antes do anúncio de Trump de que taxaria todo mundo com, ao menos 10%, ou da carta pessoal que enviou a Lula anunciando uma taxação de 50%.



Na natureza, na técnica e na diplomacia internacional nada acontece por acaso. E o comportamento do presidente brasileiro foi estudadamente coreografado por ele e seu assessor internacional, Celso Amorim. Inclusive, a entrevista que Amorim concedeu neste domingo (27) ao jornal britânico Financial Times onde reforçou o desejo do Brasil em fortalecer seus laços com o Brics.



Fala direcionada



Data, pauta e termos usados por Amorim foram precisamente pensados para marcar a posição de Lula e do Brasil neste momento crucial. E isso passa a contêineres de distância das conversas dos empresários e do próprio Geraldo Alckmin na sua agenda diplomática onde tenta deixa transparecer que existem conversas.

Não existem. E ele sabe disso, assim como o presidente Lula que internamente “precificou” o embate a partir desta sexta-feira , 1º de agosto.



Na entrevista ao jornal londrino, Amorim reafirmou a decisão brasileira de aprofundar sua participação no bloco dos Brics, formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, apesar das pressões de Trump. "O que está acontecendo - disse o ex-chanceler - está reforçando nossas relações com os Brics, porque queremos diversificar nossas relações e não depender de nenhum país só", disse.



Donald Trump - AP Photo/Evan Vucci/Estadão Conteúdo

Potencial de crise



Amorim tem a exata dimensão do “estrago” que o presidente fez nas relações entre Brasil e Estados Unidos quando orientou Lula a falar no debate sobre o uso de uma nova moeda entre os integrantes dos Brics no Rio de Janeiro.



Tem absoluta consciência que isso foi o que levou Trump a considerar um grupo anti-EUA, por pregar uma "desdolarização" da economia mundial durante a reunião do bloco no Rio, no começo do mês. Mas fez isso calculando exatamente os riscos e efeitos.



Porque Amorim voltaria a esse tema agora numa entrevista a uma semana do início da taxação?



Posição política



Parece claro que o embate esperado é apenas o coroamento de uma posição política de Lula em relação a Trump perfeitamente calculada e que trabalha como o cenário de 2026. Isso tem a ver como Celso Amorim e Lula orientaram a sua diplomacia para evitar maiores aproximações desde a eleição e a posse do 47º presidente americano.

A começar pela escolha da embaixadora em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, uma diplomata de absoluta confiança de Celso Amorim.



Certo, é possível que Amorim e seu grupo talvez não tenham dimensionado precisamente a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. E a aproximação de Eduardo Bolsonaro com figuras como Steve Banon. Ou a atuação do o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie.



O ex-presidente da República Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica no Congresso Nacional - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Fator Bolsonaro



E é possível que não tenham sido informados (desde o ano passado) da rejeição do secretário de Estado, Marco Rubio, à Lula. Mas ainda assim, o esgarçamento das relações atende ao projeto de embate com Trump porque os dois sabiam que o governo americano decidiu punir o Brasil como um exemplo pelo processo contra Jair Bolsonaro.



E isso pode explicar, entre outras coisas, os discursos de Lula na direção se enrolar com a bandeira brasileira onde diz que vai taxar as bigtechs e não fará nenhuma concessão para exploração de terras raras a nenhuma nação estrangeira enquanto Geraldo Alckmin diz que negocia. É perigoso? É. Mas é assim que os dois pensam orientam suas equipes.



Realidade nas ruas



O problema é o mundo econômico brasileiro a partir desta sexta-feira (1º). Como executar uma política de redução de danos de milhares de empresas brasileiras que vem trabalhando há anos para entrar no sofisticado modelo de consumo americano onde do porto ao supermercado tudo precisa estar ajustado no padrão de consumo que os americanos definem globalmente?



Aparentemente, a gestão do governo Lula na crise com os Estados Unidos não foi uma coisa do ponto de vista político improvisada. Ou que se mostrou incipiente quando o Brasil pareceu aceitar que estaria no grupo dos países punidos com 10% de taxação. Nada disso.



Sem esperanças



O presidente Lula e seu assessor internacional não tinham qualquer expectativa de que o Brasil com Donald Trump receberia qualquer atenção especial, O presidente decidiu seguir como o distanciamento. O comportamento estridente de Trump e sua nova equipe só reforçou essa percepção.



A aposta de Lula (e Amorim) é de altíssimo risco mesmo. E eles sabem disso. Resta saber se o discurso de que o país está sendo punido porque Bolsonaro reduziu 200 anos de diplomacia a pó e tenta submeter US$80 bilhões da corrente de comércio aos seus interesses pessoais contra os brasileiros dará certo. E se isso se mantém quando os efeitos começarem a serem sentidos pela população. Mas esse é um problema que ainda precisará se mostrar real na ponta em breve. A conferir.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador Elmano de Freitas na reunião em Brasília, sobre o tarifaço - Divulgação

O que vem aí



Saiu o primeiro levantamento da CNI com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em 2024,mostrando que os Estados Unidos representaram 44,9% das exportações do Ceará, seguido pelo Espírito Santo (28,6%), Paraíba (21,6%), São Paulo (19,0%) e Sergipe (17,1%). A indústria responde pela maior parte das vendas. A forte presença americana na pauta dá a dimensão da importância e dependência de mercados como os EUA para o comércio exterior regional.



Poucos negócios



A decisão dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, válida a partir de agosto, impacta mercados aquecidos, como o de Balneário Camboriú (SC), cidade que lidera o ranking nacional de valorização de imóveis no destino. A instabilidade gerada pelas perdas bilionárias previstas no agronegócio e na indústria da transformação reduziu o número de consultas e visitação aos estandes de vendas. Todo mundo aguardando o que governadores dos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo anunciaram medidas para ajudar empresas exportadoras que devem ser impactadas pelas tarifas impostas



Fique em Dia



A Secretaria de Finanças do Recife prorrogou o programa “Fique em Dia” para o dia 31 de agosto. O novo prazo permite negociar dívidas junto à Prefeitura com descontos de até 90% nos juros e multas, além de parcelamentos que podem chegar a 96 vezes. Vale para as pendências tributárias constituídas até o fim de 2024, incluindo IPTU, ISS e outras taxas municipais. É possível negociar pelo site fiqueemdia.recife.pe.gov.br, pelo aplicativo Conecta Recife e, presencialmente, no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na sede da Prefeitura.



Icon Design Living em Boa Viagem entregue pela Construtora |Gabriel Bacelar. - Divulgação

Alto padrão



A Construtora Gabriel Bacelar reforça seu compromisso com soluções imobiliárias alinhadas aos novos estilos de vida mês em que comemora 50 anos de atuação no mercado com a inauguração, nesta quarta (30), às 19 horas, e quinta (31), às 17 horas, do Icon Design Living em Boa Viagem.



Empreendimento



Dia 7 de agosto, das 17h às 21h, no Restaurante Bargaço, no Novotel Recife Marina, o Urbano Vitalino Advogados realiza encontro estratégico com foco em segurança jurídica e prevenção de riscos em empreendimentos imobiliários em áreas litorâneas. Com o tema “Riscos e Aspectos Preventivos”, o evento reunirá especialistas do setor público e privado para discutir os principais desafios do mercado imobiliário focado em estratégias jurídicas para mitigar riscos que podem impactar obras e empreendimentos, especialmente em áreas de proteção costeira.



Namoro ou amizade



Um levantamento da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), revela que o número de escrituras de união estável cresceu 40% nos últimos cinco anos. Ao mesmo tempo, a busca por pactos antenupciais em cartórios aumentou 25% entre 2020 e 2023. Até os contratos de namoro — não registrados em cartório, mas elaborados por advogados — têm crescido silenciosamente. Todos voltados à clareza patrimonial e à preservação de direitos individuais.



Porto de Galinhas



A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – analisou as tendências de viagens nacionais de seus clientes para o segundo semestre de 2025 (julho a dezembro), com base na procura por hospedagens nos canais de venda da companhia, site e app. O levantamento aponta Gramado, Porto de Galinhas e Rio de Janeiro como os destinos mais buscados para o período.



Influencers barato



O mercado global de marketing de influência está em alta, mas o cenário otimista contrasta com a realidade de muitos criadore. Segundo o relatório da NeoReach, 50,71% dos influenciadores ganham menos do que o salário mínimo nos Estados Unidos (US$15 mil ano). Essa tendência se mantém mesmo em influencers experientes, com muitos entrevistados tendo quatro ou mais anos no setor. Apenas 15,41% ganham mais de US$100 mil por ano.



Padre Arlindo



A Gramado Parks montou um estande de vendas na Vila Padre Arlindo para apresentar os atrativos do Acquaventura empreendimento importante criado para impulsionar o turismo de Carneiros e Tamandaré.

Multimodal Nordeste 2025 Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 156 – Bairro do Recife – PE. - Divulgação



Multimodal



A programação inclui palestras, De 5 e 7 de agosto a cadeia logística do Norte e Nordeste se encontra no Recife na segunda edição da Multimodal Nordeste, no Recife Expo Center. O evento vai reunir mais de 100 marcas expositoras com uma expectativa de público de 10 mil visitantes, entre empresários, profissionais e especialistas do setor.



Motorista especial



O SEST SENAT prorrogou até o dia 20 de agosto as inscrições para o Motorista Série A, projeto nacional que busca identificar, valorizar e reconhecer os motoristas profissionais mais qualificados e responsáveis do Brasil. O objetivo é promover a excelência profissional e incentivar os motoristas a investirem na própria qualificação e bem-estar.

O melhor motorista

Para o vencedor em 1º lugar tem um carro zero quilômetro; o 2º lugar uma motocicleta e o 3º lugar: tambpem uma motocicleta. Inscrição no site: https://digital.sestsenat.org.br/motorista-serie-a