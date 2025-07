EUA: Fed mantém taxa dos Fed Funds inalterada entre 4,25% e 4 50% ao ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) manteve inalterada a taxa dos Fed Funds na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta, 30. Esta é a quinta vez consecutiva que o Fed mantém as taxas de juros.

Analistas consultados pelo EstadãoBroadcast esperavam amplamente uma nova manutenção dos juros pelo BC americano na quinta reunião de política monetária de 2025.

MESMO PATAMAR

"A atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central.

"Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na faixa da taxa básica, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", afirmou.

A decisão unânime vai de encontro ao que vinha esperando o presidente norte-americano, Donald Trump, que pressiona o FED para reduzir os juros básicos no país, independentemente do cenário econômico, impactado, inclusive, pelas recentes políticas do governo.

*Com agências